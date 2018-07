Perfil de candidatos a la Corte Suprema de EE.UU.

El privilegio de nombrar jueces ante la Corte Suprema de Estados Unidos -jueces cuyas decisiones podrían afectar las vidas de los estadounidenses durante décadas- es una de las elecciones más importantes que un presidente puede hacer.

El presidente Donald Trump ya ha colocado un juez en la corte, Neil Gorsuch, y dice que quiere elegir uno "bueno" para reemplazar al juez saliente Anthony Kennedy. Trump dice que el nuevo juez debe tener un gran intelecto y el temperamento correcto.

Aunque Trump dijo durante la campaña que designaría jueces antiaborto que revocarían Roe vs. Wade, la decisión de la Corte Suprema de 1973 que legaliza el aborto, dijo que no preguntaría a los candidatos si creen que la decisión debería revertirse. Pero el derecho de una mujer a elegir puede ser el centro de las audiencias de confirmación del Senado.

De una lista reportada de 25 candidatos a la Corte Suprema, Trump dijo que ha reducido sus opciones.

La Casa Blanca dijo que Trump ha entrevistado a cuatro candidatos potenciales, todos los cuales son jueces federales de apelaciones.

Amy Coney Barrett

Barrett, de 46 años, es una ex asistente legal del fallecido juez de la Corte Suprema Antonin Scalia. Ella es graduada de la Facultad de Derecho de Notre Dame, donde también fue profesora de derecho antes de unirse a las cortes federales. Ella es una conocida conservadora cuyos comentarios anteriores sobre el aborto llamaron la atención en su audiencia de confirmación del Senado. Barrett ha dicho que cree que la vida comienza en la concepción. Una vez llamó "errónea" una decisión de la Corte Suprema de 1992 que confirmó que Roe v. Wade. Pero Barrett dijo a los senadores que no dejaría que sus creencias católicas firmes afectaran sus decisiones legales.

Thomas Hardiman

Hardiman, de 52 años, asistió a la Facultad de Leyes de Georgetown. Su historia personal de "cuello azul" atrae a Trump: Hardiman fue el primer miembro de su familia en asistir a la universidad, la Universidad de Notre Dame, y luego se abrió paso en la escuela de leyes como taxista. Él estuvo en la competencia el año pasado por el escaño de la Corte Suprema dejado por la muerte del juez Antonin Scalia. Perdió ante el juez Neil Gorsuch. Hardiman, que vive en Pensilvania, es juez en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 3er. Circuito, donde se desempeñó en un momento con la hermana de Trump, la jueza Maryanne Trump Barry. SCOTUSblog, que cubre acciones de la Corte Suprema, dijo que sus opiniones mostraron un "enfoque originalista del derecho de la Segunda Enmienda a portar armas", y que "no ha intervenido directamente en cuestiones relacionadas con el aborto": dos problemas candentes .

Brett Kavanaugh

Kavanaugh, de 53 años, obtuvo su título de abogado en la Universidad de Yale y fue editor del prestigioso Yale Law Journal. Tiene las credenciales de la Ivy League que Trump desea, pero también ha sido un juez polémico. El ex presidente George W. Bush lo nominó a la Corte de Apelaciones en 2003. Pero los demócratas del Senado postergaron su confirmación por tres años, acusándolo de ser un agente político de Bush. Como abogado, Kavanaugh trabajó para el fiscal especial que investigó al ex presidente Bill Clinton, que finalmente fue impugnado, y también trabajó para la campaña de Bush durante el recuento de las elecciones presidenciales de 2000. Kavanaugh ha sido asistente legal de Kennedy. Sus puntos de vista sobre el aborto son generalmente desconocidos, pero Kavanaugh fue parte de un panel que firmó una orden el año pasado para evitar que una inmigrante adolescente ilegal aborte.

Raymond Kethledge

Kethledge, de 51 años, es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan y ex asistente legal de Kennedy que trabaja en una oficina que estableció en un antiguo granero con vista al lago Hurón en el norte de Michigan. La oficina del granero no tiene conexión a Internet y usa una estufa de leña para calentar. Kethledge, que se describió a sí mismo como introvertido, fue coautor de un libro titulado "Lead Yourself First", en el que habla de cómo algunos de los grandes líderes del mundo aprendieron de la soledad y la tranquilidad. Como juez del tribunal de apelaciones, Kethledge escribió varias opiniones notables, incluida una que confirmaba la pena de muerte contra un sospechoso que asesinó a una mujer en territorio federal y un caso en Ohio que cuestionaba si los ciudadanos privados pueden demandar al estado por no aplicar los controles de contaminación. El juez falló a favor del estado.

​Amul Thapar

Thapar, de 49 años, sería el primer juez de la Corte Suprema de ascendencia india si ocupa el puesto de Kennedy. Thapar es graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Como juez federal de Kentucky en 2014, sentenció a una monja de 84 años a tres años de prisión por ingresar ilegalmente en una instalación de almacenamiento de materiales de armas nucleares y tirar sangre a las paredes. Thapar rechazó los pedidos de indulgencia de los abogados, diciendo que la monja anciana no mostraba ningún remordimiento. Un tribunal de apelaciones encontró a la monja culpable de un cargo menor y la liberó. Thapar también ha sido instructor y profesor en varias de las principales facultades de derecho del país.