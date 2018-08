Pence recibe restos de presuntos soldados de EE.UU. muertos en Guerra de Corea

Décadas después del fin de la Guerra de Corea en 1953, los restos de docenas de supuestos soldados estadounidenses caídos en acción llegaron el miércoles a Hawai para su análisis e identificación. El ejército de EE.UU. cree que los huesos son los de los militares estadounidenses y potencialmente de otros países miembros de las Naciones Unidas que lucharon junto a EEUU. en nombre de Corea del Sur durante la guerra.



El vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, habló en una ceremonia antes de que los contenedores cubiertos con banderas que transportaban los restos fueran sacados de los aviones en grupos de cuatro mientras se escuchaba una música solemne.



"Quienquiera que surja de estos aviones hoy comienza una nueva temporada de esperanza para las familias de nuestros caídos desaparecidos", dijo Pence. `` Espero que aquellos que están perdidos sean encontrados. Espero que después de tantos años de preguntas, tengan un fin a su dolor ''.

Cada contenedor estaba acompañado por un marine, un marinero, un soldado y un aviador. Pusieron los ataúdes con cuidado en las bandas alineadas dentro del hangar mientras Pence miraba con la mano sobre su corazón. El Almirante Phil Davidson, comandante del Comando Indo-Pacífico de los Estados Unidos, saludó la procesión.



Algunos de los invitados se limpiaron las lágrimas durante la procesión de los contenedores fuera de los aviones.



Corea del Norte entregó los restos la semana pasada. Un avión militar de EE.UU. realizó un viaje excepcional a Corea del Norte para recuperar los 55 ataúdes.



Alrededor de 7.700 soldados estadounidenses figuran como desaparecidos en la Guerra de Corea de 1950-53 y se cree que todavía quedan en Corea del Norte unos 5.300 de los restos.

El tío de Hanwell Kaakimaka, John Kaakimaka, se encuentra entre los que nunca llegaron a casa.



"Hemos estado viendo las noticias, y esperamos que mi tío esté entre los restos'', dijo, y agregó que eso podría llevar a su familia a aceptar la pérdida.



Su tío, que era de Honolulu, era cabo en el 31 ° Regimiento de Infantería de la 7ma División de Infantería del Ejército. Desapareció en o alrededor del 2 de diciembre de 1950.



Hanwell Kaakimaka dijo que la historia que escuchó de su padre fue que su tío estaba herido y que lo traían de regreso cuando las tropas chinas invadieron el área y atacaron el convoy.



Si se identifican los restos de John Kaakimaka, su familia quiere que sea enterrado en un cementerio en la base del cráter Diamond Head en Honolulu porque allí es donde descansan sus padres y hermanos, dijo Hanwell Kaakimaka.



La familia Kaakimaka proporcionó muestras de ADN a la Agencia de Contabilidad POW / MIA de Defensa de los militares de Estados Unidos hace más de una década, con la esperanza de que los funcionarios pudieran hacer un emparejamiento.

La agencia identifica restos de militares muertos en conflictos pasados. Por lo general, utiliza huesos, dientes y ADN para identificar los restos junto con cualquier elemento que se haya encontrado con restos como uniformes, placas de identificación y anillos de boda. Pero Corea del Norte solo proporcionó una placa de identificación con las 55 cajas que entregó la semana pasada.



Antes de que los restos fueran puestos en aviones militares con destino a Hawai, cientos de soldados estadounidenses y surcoreanos se reunieron en una percha en la base de Osan en Corea del Sur para la ceremonia de repatriación.



"Para el guerrero, este es un deber preciado, un compromiso mutuo antes de entrar en la batalla, y pasar de una generación de guerreros a la próxima'', dijo Vincent Brooks, jefe del ejército estadounidense en Corea del Sur. en un discurso.



El secretario de Defensa de EE.UU., Jim Mattis, dijo la semana pasada que el regreso de las 55 cajas fue un paso positivo, pero no una garantía de que los huesos sean estadounidenses.



Un oficial de defensa de Estados Unidos dijo el martes que probablemente tomará meses, si no años, determinar completamente las identidades individuales de los restos. El funcionario, que discutió aspectos previamente no divulgados de la cuestión de los restos bajo condición de anonimato, también dijo que Corea del Norte proporcionó una sola placa de identificación militar junto con los restos. El funcionario no conocía detalles sobre la etiqueta, incluido su nombre o si era incluso la de un miembro militar estadounidense.

La repatriación es un gran avance en un esfuerzo de los Estados Unidos para obtener restos de guerra de Corea del Norte.



Hay 7.699 miembros del servicio de EE.UU. enumerados como desaparecidos de la Guerra de Corea de 1950-53, de los cuales se cree que unos 5.300 murieron en territorio norcoreano. Los restantes son los que murieron en Corea del Sur pero no han sido recuperados; aquellos que murieron en choques aéreos en el mar o en barcos en el mar, así como también un número que se cree que fue llevado a China.



El regreso de los huesos fue parte de un acuerdo alcanzado durante la cumbre de junio entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un. Trump le agradeció a Kim por el regreso de los restos.



Durante la cumbre, Kim también acordó "trabajar hacia la desnuclearización completa de la Península coreana" a cambio de la promesa de Trump de garantías de seguridad.Trump luego suspendió los ejercicios militares anuales con Corea del Sur, que Corea del Norte siempre había convocado a un ensayo de invasión.



Pero Trump ahora enfrenta críticas en su país y en otros lugares de que Corea del Norte no ha dado pasos serios hacia el desarme y podría estar tratando de ganar tiempo para debilitar las sanciones internacionales en su contra.



Corea del Norte suspendió las pruebas nucleares y de misiles, cerró su sitio de pruebas nucleares y comenzó a desmantelar las instalaciones en su sitio de lanzamiento de cohetes. Pero muchos expertos dicen que esos no son pasos irrevocables ni serios que puedan mostrar que el país es sincero con respecto a la desnuclearización.



Corea del Norte podría querer usar el retorno de los restos para mantener viva la diplomacia con los Estados Unidos y obtener una concesión recíproca de los EE.UU. Los expertos dicen que Corea del Norte probablemente quiera una declaración del final de la Guerra de Corea como parte de las garantías de seguridad de los EE.UU.



Un armisticio que puso fin a la guerra de Corea todavía no se ha reemplazado con un tratado de paz, dejando a la península en un estado técnico de guerra. Corea del Norte ha sostenido firmemente que sus armas nucleares están destinadas a neutralizar los presuntos planes de los EE. UU. Para atacarlo.



Los esfuerzos para recuperar los restos en Corea del Norte han estado plagados de obstáculos políticos y de otro tipo desde el final de la guerra. Entre 1990 y 1994, Corea del Norte entregó unilateralmente 208 ataúdes a EE.UU., que resultaron contener restos de más de 208 individuos, aunque hasta el momento los especialistas forenses han establecido 181 identidades.



Una serie de esfuerzos de recuperación entre los Estados Unidos y Corea del Norte, denominados "actividades conjuntas de campo", entre 1996 y 2005 arrojaron 229 ataúdes de restos, de los cuales 153 han sido identificados, según el Pentágono.