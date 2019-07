Pence hablará sobre el T-MEC en viaje a California

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, viajará el miércoles a California donde se espera dará un discurso sobre el tratado comercial con México y Canadá, T-MEC.

El evento es organizado por America First Policies, una ONG que apoya las políticas del presidente Donald Trump y que en el 2017 recaudó 22 millones de dólares a través de donaciones anónimas de acuerdo con Politico.

America First invitó a Pence a dar su discurso en la granja de Dough y Julie Freitas, una pareja de agricultores en Lemoore, que se dedican al cultivo de almendras, alfalfa y granos.

Según informó el diario The Fresno Bee, los Freitas no saben por qué su granja fue escogida por America First para organizar el evento con Pence pero dicen que se sienten bendecidos de tener la oportunidad.

Además de su discurso sobre el T-MEC, Pence también participará en una comida para recaudar fondos para la “Victoria de Trump” organizada por el prominente CEO de Harris Farms, John Harris junto el Comité Nacional Republicano. El costo por persona para el evento es de $2.800 dólares.

En la tarde, Pence visitará la base aérea Vandeberg , donde se reunirá con miembros de las fuerzas armadas a puerta cerrada y también dará un discurso ante el personal de la base. Según el portal Space News, el vicepresidente hablará con altos mandos de la base sobre lanzamientos espaciales, manejo del tráfico especial y los esfuerzos por crear una base especial estadounidense.

Por su parte, la esposa del vicepresidente, Karen Pence, quien lo acompaña en su viaje, visitará la Estación Naval Lemoore como parte de su campaña para apoyar a las esposas de los militares.

El viaje de la pareja por el estado del Oeste de EE.UU. seguirá el jueves en San Diego.