Pelosi desea que familia y asistentes de Trump organicen una intervención

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el jueves (23 de mayo) que el presidente Donald Trump tuvo un berrinche en una reunión con líderes demócratas en el Congreso un día antes y que deseaba que su familia o personal realizara una "intervención" con Trump por el bien del país.

"Otra vez, otro berrinche. Nuevamente, rezo por el presidente de Estados Unidos. Deseo que su familia, su administración o sus asistentes tengan una intervención con él por el bien del país", dijo Pelosi a los periodistas en su rueda de prensa semanal.

Sobre la reunión del miércoles, donde el presidente y sus asistentes se iban a reunir con el liderazgo demócrata para hablar de infraestructura, y que Trump suspendió abruptamente indignado porque Pelosi había dicho antes de ir a la Casa Blanca que el presidente estaba haciendo un encubrimiento, Pelosi dijo que fue "un truco"

"El presidente tiene una cantidad de trucos y la Casa Blanca tiene una lista de trucos que los guardan para usarlos en determinadas ocasiones. No tienen que ver con la ocasión, pero son una distracción".

Dijo que cree que el presidente quiere empujar a los demócratas en el Congreso a lanzar prematuramente una investigación de impugnación, que perjudicaría a los demócratas a los ojos de un electorado que observa con curiosidad.

"Lo que realmente le molestó fueron esos casos en los tribunales y el que el grupo demócrata en la Cámara de Representantes no ha aprobado la impugnación, y eso es lo que él quiere que hagamos".

Señaló que el comportamiento de Trump "en términos de su obstrucción de la justicia" incluido el negarse a cumplir con las citaciones para testificar en el Congreso podrían ser delitos que pueden llevar a la impugnación.

"Permítanme ser muy clara. El comportamiento del Presidente en cuanto a su obstrucción de la justicia, las cosas que él está haciendo, está muy claro, está a la vista, no se puede negar, ignorando las citaciones, la obstrucción de la justicia. Sí. Estas podrían ser infracciones imputables".

"Lo que queremos es seguir los hechos para llegar a la verdad para el pueblo estadounidense", indicó. "¿Qué hacer sobre la impugnación es una decisión que nuestro grupo de legisladores hace, y nuestro grupo lo que está diciendo es que cualquier cosa que hagamos necesitamos estar listos cuando lo hagamos".

Pero dejó claro que hablar de impugnación ahora es prematuro y potencialmente "algo muy divisivo para el país".

"Podemos obtener los hechos para el pueblo estadounidense mediante nuestra investigación. Puede llevarnos a un lugar inevitable en términos de la impugnación, o nó, pero no estamos en ese momento", afirmó. Agregó que sigue rezando por Trump, y cree que necesita una intervención.

La respuesta republicana

Por su parte, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, aseguró que le preocupan algunos líderes del nuevo "partido demócrata socialista" y calificó las acciones de Pelosi como "irresponsables".

"Creo que las acciones de la presidenta (de la Cámara) Pelosi fueron irresponsables. Ha tenido programado durante varias semanas para tener reuniones de seguimiento con el presidente para hablar sobre infraestructura, para llegar a una solución. Pero, ¿qué hace antes de la reunión? programa una conferencia especial de la mayoría para hablar sobre juicio político. Sale antes a los micrófonos y dice que el presidente está encubriendo algo. Y el mismo día, la presidenta (de la Cámara) cuestionó el juramento de todos los republicanos a la Constitución. Esto es irresponsable", indicó McCarthy.

Agregó que cree que el presidente Trump ha estado trabajando en el tema de la infraestructura y que "acaba de tener una reunión con todos los demócratas". "(Trump) no hizo nada diferente, excepto exactamente lo que dijo que haría - que se reuniría, y llegaría a una solución", afirmó

El miércoles, Trump interrumpió bruscamente una planeada reunión de la Casa Blanca con legisladores demócratas sobre infraestructura, luego les reclamó de la acusación de Pelosi de que estaba involucrado en un encubrimiento y afirmó que no podía trabajar con ellos a menos que dejaran de realizar múltiples investigaciones.

Una vez que Trump salió de la habitación, Pelosi le dijo al Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin y otros en la sala que presidentes anteriores como Theodore Roosevelt habían unido a personas en infraestructura, pero que Trump se había marchado, dijeron dos fuentes familiarizadas con la reunión.

La asesora principal de Trump, Kellyanne Conway, le preguntó a Pelosi: "¿Tiene alguna respuesta a lo que el presidente realmente dijo?" Pelosi respondió: "Voy a hablar directamente con el presidente, no con el personal".

"Eso es muy pro-mujer de su parte", respondió Conway, dijeron las fuentes.

El presidente republicano, claramente agitado, por la reunión dijo a los reporteros que los demócratas se habían reunido para discutir si lo acusaban o, como él lo llamaba, "la palabra (de impugnación)".

La ruptura es un mal presagio para cualquier posible cooperación entre el presidente y los demócratas que controlan la Cámara de Representantes en la legislación sobre infraestructura u otros asuntos, ya que Trump busca la reelección en 2020, lo que indica un estancamiento político en Washington.

Pelosi, dijo el jueves que los miembros de la Cámara trabajarán en proyectos de ley de asignación de fondos y esfuerzos para elevar el techo de la deuda.

"No estamos diciendo, como dice el presidente, si ustedes no dejan de investigarme, si usted no deja de respetar su juramento al cargo no podemos trabajar con usted. Eso es básicamente lo que está diciendo. A lo mejor él quiere tomar un tiempo de descanso. No sé. Pero, por otro lado, entendemos nuestras responsabilidades, estamos totalmente preparados para seguir adelante. Realmente estará en manos de ellos", señaló.