Películas latinoamericanas aspiran al Oscar

Roma, representando a México, ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el 2019, y Una Mujer Fantástica, de Chile, se llevó el gran premio el año anterior, demostrando la excelencia del cine latinoamericano ante el mundo en los últimos dos años consecutivos.

Pero para el 2020, la competencia es grande. 93 países han enviado películas con la esperanza de llevarse la codiciada estatuilla como mejor película extranjera, que ahora entran en la nueva categoría de largometraje internacional – un cambio de nombre realizado por la Academia este año.

La española Dolor y Gloria del director Pedro Almodovar es una de ellas, y una de las favoritas.

“Esa es crónica de una nominación anunciada”, afirma Anne Hoyt, crítica de cine.

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela son los 15 países latinoamericanos en la contienda.

“Los miembros de la Academia en esta categoría tratan de buscar películas que nos digan algo interesante, que refleje una problemática social, política, que hagan visible un problema de los países que están compitiendo”, explica Hoyt.

Como la película Monos, de Colombia, señala Hoyt, en la que un grupo de guerrilleros adolescentes en una zona remota deben vigilar a una rehén secuestrada - un retrato de jóvenes alienados y traumatizados por una guerra civil sin sentido. O La Camarista, de México, en la que una empleada de un hotel de lujo sueña con mejorar su vida.

Debido al gran volumen de candidatas, tras examinar las películas, los miembros de la Academia harán una pre-selección de 10 de las que consideran mejores, antes de anunciar las finalistas.

“Entre las latinoamericanas: La vida invisible, La Camarista o monos quedan entre las 10 prefinalistas”, opina Hoyt.

La lista corta de 10 semi-finalistas se anunciará el 16 de diciembre y la Academia oficialmente dará a conocer las cinco nominadas en la categoría de largometraje internacional el 13 de enero del 2020.

Películas de Latinoamérica para los Oscar 2020:

1. Argentina, La odisea de los giles (Heroic Losers), Sebastián Borensztein, director

2. Bolivia, Tu me manques (I Miss You) Rodrigo Bellott, director

3. Brasil, La Vida Invisible (Invisible Life), Karim Aïnouz, director

4. Chile, Araña (Spider) Andrés Wood, director

5. Colombia, “Monos" (Monkey), Alejandro Landes, director

6. Costa Rica, El despertar de las hormigas (The Awakening of the Ants), Antonella Sudasassi Furniss, director

7. Cuba, Un Traductor (“A Translator) Rodrigo Barriuso, Sebastián Barriuso, directors

8. República Dominicana, El proyeccionista (The Projectionist)”, José María Cabral, director

9. Ecuador, La mala noche (“The Longest Night), Gabriela Calvache, director

10. Honduras, Café con Sabor a mi Tierra “(Blood, Passion, and Coffee)”, Carlos Membreño, director

11. México, La Camarista (“The Chambermaid”), Lila Avilés, directora

12. Panamá, Todos Cambiamos (“Everybody Changes”), Arturo Montenegro, director

13. Perú, “Retablo,” Alvaro Delgado Aparicio, director

14. Uruguay, Así habló el cambista (“The Moneychanger), Federico Veiroj, director

15. Venezuela, Yo, imposible (Being Impossible), Patricia Ortega, directora