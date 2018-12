Paul McCartney y Emma Stone contra el acoso escolar

POPPINS RETURNS

La película "Mary Poppins Returns", secuela de “Mary Poppins”, comienza su estreno mundial, esta semana, 54 años después de que, por primera vez, el personaje cautivara en todo el mundo.

En esta ocasión la actriz Emily Blunt protagoniza como la mágica niñera inglesa.

La cinta de Walt Disney se desarrolla años después de la fantasía musical que convirtió a Julie Andrews en estrella.

Con nueva música y elenco, "Mary Poppins Returns" rinde homenaje a la película original de 1964.

Blunt es conocida por sus papeles en "A Quiet Place" y "The Devil Wears Prada".

Emily Blunt ha dicho que la actriz original de “Mary Poppins”, Julie Andrews, de 83 años, quien ganó un Oscar por su actuación en la película de 1964, la ha apoyado en todo momento.

"Mary Poppins Returns", que ha sido nominada a cuatro premios Golden Globe, también está protagonizada por Lin-Manuel Miranda, los actores británicos Emily Mortimer y Ben Whishaw, y la estadounidense Meryl Streep.

#WhoCaresIdo

La revista Billboard dice que este lunes 17 de diciembre Paul McCartney estrenó un cortometraje musical protagonizado por Emma Stone para su sencillo "Who Cares", una exclusiva de Apple Music.

Dirigido por Brantley Gutiérrez y Ryan Heffington, el video contra el acoso escolar fue filmado en su totalidad en una película Kodak de 65 mm con cámaras Panavision, y transmite un mensaje universalmente positivo.

Producido por Creative Visions, una organización sin fines de lucro que utiliza las artes y los medios de comunicación para impulsar el cambio social, McCartney también lanzó la campaña #WhoCaresIDo basada en la canción y el video.

"Who Cares" es el más reciente sencillo del álbum número 17 de estudio de McCartney como solista, Egypt Station, que también incluye "Hand in Hand", "Do It Now" y "Happy With You".