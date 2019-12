El patriotismo es el tema de la Navidad en la Casa Blanca

Melania Trump está celebrando el patriotismo estadounidense en la Casa Blanca esta Navidad, incorporando rojo y azul en el tradicional verde festivo, agregando una línea de tiempo de diseño, innovación y arquitectura estadounidense y tachonando un árbol de Navidad con el adorno anual de su familia, la bandera estadounidense.

La tradicional Casa Blanca de pan de jengibre comparte escenario con monumentos estadounidenses como la Estatua de la Libertad y el Puente Golden Gate.

"Es con gran alegría que nuestra familia le da la bienvenida a la Casa Blanca en esta temporada festiva mientras celebramos el Espíritu de América", dijo el presidente Donald Trump, la primera dama y su hijo, Barron, en la presentación firmada de un libro de recuerdo que recibirán los visitantes. "Esperamos que disfrute nuestro tributo a las tradiciones, costumbres e historia que hacen que nuestra nación sea grandiosa".

La Casa Blanca presentó anticipadamente las decoraciones para los periodistas el lunes antes de que Trump y la primera dama partieran para Londres. Los periodistas también fueron admitidos en los terrenos del Observatorio Naval, la residencia oficial del vicepresidente Mike Pence y su esposa, Karen, para ver las decoraciones navideñas allí.

La Columnata del Este de la Casa Blanca está llena de filas dobles de paneles transparentes grabados con más de 60 ejemplos de diseño, innovación y arquitectura estadounidenses, que van desde el Edificio Woolworth en la ciudad de Nueva York hasta el Space Needle en Seattle.

Un árbol dedicado a las familias Gold Star que perdieron a un pariente inmediato durante el servicio militar se encuentra al comienzo del pasillo, mientras que un árbol decorado con el adorno de la familia Trump, una bandera estadounidense este año, brilla al final de la columnata.

Las decoraciones del East Room (Salón Oriental) están inspiradas en la bandera de EE.UU. y cuentan con adornos de un águila dorada, estrellas de espejo y cintas rojas y azules. En el State Dining Room (donde se realizan las cenas de estado), en el extremo opuesto del pasillo, la decoración sigue mostrando el diseño estadounidense.

La Casa Blanca de pan de jengibre, construida con 200 libras (90 kilogramos) de pan de jengibre y untada con 25 libras (11 kilogramos) de glaseado real y 35 libras (16 kilogramos) de chocolate, muestra el pórtico sur, que incluye una escalera hecha con cabello de ángel, fettucine y espagueti.

La popular exhibición también presenta modelos de algunos de los monumentos más famosos del país, como el Monte Rushmore, el Arco de la Puerta de San Luis, el Álamo, la Campana de la Libertad y la Estatua de la Libertad, junto con el Puente Golden Gate y la Aguja Espacial.

The Blue Room (Salón Azul) está dominado por un árbol imponente, un abeto Douglas de 18 ½ pies (5.30 mts) de una granja de Pennsylvania, decorado con flores que representan cada estado y territorio. La Sala Roja está decorada con juegos, que incluyen árboles hechos de naipes de la Casa Blanca con las firmas del presidente y de la primera dama. Su objetivo es resaltar su iniciativa juvenil "Be Best" y servir como un recordatorio de la amabilidad, el respeto y el trabajo en equipo necesarios para jugar juntos.

La señora Trump continuó su tradición de colgar coronas de flores en las ventanas exteriores de la mansión, 106 en total.

El domingo por la noche, mostró a sus seguidores de Twitter en un video de un minuto algunas de las decoraciones mientras caminaba por el piso principal de la Casa Blanca para dar los últimos toques a las exhibiciones.

En un mensaje que acompaña el video, la señora Trump escribió: "¡"El Espíritu de EE.UU." brilla en la (@)Casa Blanca! ¡Estoy encantado de compartir esta hermosa exhibición de patriotismo para que todos lo vean, y estoy emocionada de que todos experimenten la belleza de la temporada de Navidad!".

Más de 225 voluntarios volaron desde todo el país para ayudar a decorar la Casa Blanca durante el fin de semana de Acción de Gracias.

Las decoraciones en las áreas públicas de la Casa Blanca incluyen 58 árboles de Navidad, más de 2,500 hilos de luz, más de 800 pies (244 metros) de guirnaldas y más de 15.000 arcos.

En el Observatorio Naval, más de 40 voluntarios decoraron la residencia de Pence con 2.100 pies de guirnaldas y luces blancas, más de 160 arcos de terciopelo rojo y siete árboles para recrear una Navidad de temática victoriana.

Once medias blancas con puños rojos cuelgan del manto de la chimenea en el comedor: una por cada uno, para el vicepresidente Pence y su esposa, sus tres hijos, su nuera, dos yernos y las mascotas Harley. (un perro), Hazel (un gato) y Marlon Bundo (un conejo).

Los Pence también tienen en exhibición una réplica de pan de jengibre de 70 libras de su hogar provisto por el gobierno para los invitados.

La señora Pence, una artista de la acuarela, diseñó la tarjeta familiar de Navidad que muestra la entrada de la casa decorada con guirnaldas y un lazo rojo, y una corona de flores en la puerta principal que es de color blanco.