Parlamento venezolano nombra comité para elegir nuevos rectores del Consejo Electoral

La opositora Asamblea Nacional aprobó el martes nombres de nueve diputados encargados de renovar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), adelantando así un proceso iniciado la semana pasada.

Esta comisión preliminar se encargará de designar el comité de postulaciones electorales, es decir, de elegir a los cinco nuevos rectores del CNE.

En la lista de parlamentarios seleccionados destacan el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, y tres diputados oficialistas: William Gil, Nosliw Rodriguez y Jesús Montilla.

El encargo de presentar los nombres fue el parlamentario Carlos Berrizbeitia, quien aseguró que: "No hay un solo venezolano que no quiera una salida electoral transparente. No hay un solo venezolano que no quiera sacar a Nicolás Maduro por el voto (…) Vamos a empezar a tramitar legalmente el Comité de Postulaciones”.

Destacó que sería “imposible” que haya elecciones si no hay un cambio del CNE dirigido desde el parlamento.

La semana pasada, Asamblea Nacional se declaró en sesión permanente para llevar a cabo este proceso de designación.

Durante su turno a la palabra, Olivia Lozano, quien también integra el comité, indicó que con esta acción concreta parte de la lucha “para el rescate de los poderes públicos”.

El comité “se compromete a lograr un CNE transparente, un CNE que esté responsablemente comprometido con todas las tareas que va tener (…) al poder electoral que va a regir las elecciones del pueblo venezolano”, afirmó Lozano.

Por su parte, González indicó que el comité final estaría confirmado por 11 diputados, de todos los bandos, según lo discutido en el mecanismo de negociación facilitado por Noruega meses atrás, para lograr “unas elecciones libres, justas y transparentes”.

A principios de este mes, Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa de Venezuela, informó la creación de una Mesa Complementaria Electoral que se encargará, entre otras cosas, de la formación de un nuevo CNE, como parte del acuerdo que tienen con un grupo opositor minoritario.

Según el diputado oficialista Francisco Torrealba, es gracias a esta mesa que se inició todo este proceso en el parlamento.

El presidente interno del país, Juan Guaidó, aseguró la semana pasada que: “Nosotros no nos vamos a prestar para una farsa. No lo hicimos el 20 de mayo, mucho menos lo vamos hacer en este momento”, refiriéndose a las últimas elecciones presidenciales no reconocidas nacional ni internacionalmente que llevaron por su segundo periodo a Nicolás Maduro al poder.