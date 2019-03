Parlamento británico rechaza abrumadoramente el Brexit de May

El Parlamento británico emitió el martes una aplastante derrota ante el acuerdo de divorcio de la Unión Europea, sumiendo al proceso Brexit en el caos solo 17 días antes de que el Reino Unido salga del bloque.

Los legisladores rechazaron el acuerdo 391-242, ignorando los ruegos de la primera ministra británica Theresa May para respaldar el acuerdo y acabar con el caos político y la incertidumbre económica que ha desencadenado el Brexit.

Fue un resultado más estrecho que el margen de derrota de 230 votos para el acuerdo en enero, antes de que May obtuviera cambios en el bloque.

La primera ministra, Theresa May, no tiene planes actuales de mantener más conversaciones con la Unión Europea, dijo el martes su portavoz.

Lea también: Theresa May lucha por lograr un acuerdo mientras se acerca plazo final del Brexit.

May dijo que la derrota significaría que el parlamento tendría la oportunidad de votar por un Brexit no negociado el miércoles, cuando le daría a sus legisladores la libertad de votar como lo desearan, en lugar de seguir las líneas del partido. Su portavoz político dijo que May explicaría cómo tenían previsto votar el miércoles.

La mejor manera de obtener un acuerdo Brexit a través del parlamento es que el gobierno sostenga que estaría dispuesto a abandonar las conversaciones y dejar el bloque sin un acuerdo, dijo el líder adjunto del Partido Unionista Democrático (DUP) de Irlanda del Norte.

"La mejor manera de obtener un buen trato, la mejor forma de obtener un acuerdo por el que realmente se puede votar es mantener la amenaza de un no acuerdo sobre la mesa", dijo Nigel Dodds a Sky News.

"Una vez que elimines esa amenaza, estás obligado a ofrecerte términos que son menos ventajosos en el conocimiento seguro de que la otra parte tiene que decir que no vas a alejarte", agregó.

Con los líderes de la UE advirtiendo que no habría más cambios ni negociaciones, y que faltan menos de tres semanas para que se vaya el Reino Unido, los legisladores británicos se enfrentan ahora a una dura elección entre dejar la UE sin un acuerdo para allanar el camino o retrasar la retirada del país después de la fecha de salida programada del 29 de marzo.

May -con voz áspera después de días de frenética diplomacia- le había dicho anteriormente a la Cámara de los Comunes, "éste es el momento y éste es el momento- para que nos unamos, retroceda esta moción y hacer el trato".

"Si este acuerdo no se aprueba, entonces el Brexit podría perderse", dijo May.

Los partidarios del Brexit en el Partido Conservador de May y los aliados del primer ministro en el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte dijeron que no podían apoyar el acuerdo, que el Parlamento rechazó por un margen abrumador en enero.

El DUP, que apoya al gobierno minoritario de May, dijo que "no se han logrado progresos suficientes" en el tema clave de la frontera irlandesa.

El Grupo de Investigación Europeo de Conservadores pro-Brexit, que cuenta con decenas de legisladores como miembros, dijo que las enmiendas "no entregan 'cambios legalmente vinculantes" al acuerdo de retiro, como prometió el gobierno.

Vea: May cede y deja el Brexit en manos del Parlamento.

"A la luz de nuestro propio análisis legal y otros, no recomendamos aceptar la moción del gobierno hoy", dijo el miembro del grupo Bill Cash.

En una conferencia de prensa el lunes por la noche en Estrasburgo, Francia, May y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, anunciaron cambios diseñados para superar las preocupaciones de los legisladores sobre las disposiciones diseñadas para garantizar que la frontera entre Irlanda, miembro de la UE e Irlanda del Norte, permanezca abierta después del Brexit.

El mecanismo, conocido como respaldo, es una salvaguardia que mantendría al Reino Unido en una unión aduanera con la UE hasta que se establezca una nueva relación comercial permanente. Los partidarios del Brexit en Gran Bretaña temen que el respaldo pueda usarse para obligar al país a las regulaciones de la UE por tiempo indefinido.

May dijo que los documentos que se agregarían al acuerdo ofrecían garantías "legalmente vinculantes" de que el respaldo sería temporal y que Gran Bretaña tendría una manera de salir si la UE no negociaba de buena fe. Sin embargo, el texto del acuerdo de retiro de 585 páginas se mantuvo sin cambios.

May esperaba que los cambios serían suficientes para anular el margen de derrota de 230 votos para el acuerdo en enero.

Pero sus esperanzas se vieron frustradas cuando el fiscal general Geoffrey Cox dijo que los cambios "reducen el riesgo" que Gran Bretaña podría quedar atrapada dentro de las regulaciones de la UE, pero no la eliminan. La opinión de dos páginas dijo que el Reino Unido todavía no podía extraerse de los términos del acuerdo de divorcio de manera unilateral, una demanda clave de los políticos británicos a favor del Brexit.

En una opinión legal escrita, Cox dijo que si las negociaciones entre el Reino Unido y la UE se paralizaban por "diferencias intratables", Gran Bretaña no tendría "ningún medio internacionalmente legal para salir de los acuerdos del Protocolo, salvo por acuerdo".

John Whittingdale, un legislador conservador que apoya al Brexit, dijo que el consejo del fiscal general era "bastante bueno" para el plan de May.

La principal oposición del Partido Laborista también dijo que rechazaría el acuerdo.

La UE advirtió a los políticos británicos que las negociaciones no se reabrirán si el Parlamento rechaza el acuerdo nuevamente.

"En política, a veces tienes una segunda oportunidad. Es lo que haces con esta segunda oportunidad lo que cuenta. Porque no habrá una tercera oportunidad", dijo Juncker.

El impase político de Gran Bretaña sobre Brexit ha generado temores de un Brexit caótico "sin acuerdo" que podría significar una interrupción importante para las empresas y la gente en EE. UU.y los 27 países restantes de la UE, con aranceles y controles fronterizos impuestos al comercio entre los dos.

Los legisladores ahora deben votar en los próximos dos días para dejar la UE sin un acuerdo, una idea que probablemente será rechazada, o para pedirle a la UE que demore el Brexit.

Retrasar Brexit necesitaría la aprobación de los 27 países restantes de la UE. Es probable que estén de acuerdo, siempre y cuando Gran Bretaña se retire antes de las elecciones al Parlamento Europeo a fines de mayo.

Algunos legisladores británicos habían advertido a sus colegas que apoyan el Brexit que rechazar el acuerdo podría llevar a que la salida de Gran Bretaña se posponga indefinidamente, porque un retraso daría impulso a los opositores del Brexit.