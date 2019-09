Parlamento británico vota para bloquear Brexit sin acuerdo, Johnson busca elecciones

El parlamento británico aprobó este miércoles un proyecto de ley para evitar que el gobierno del primer ministro Boris Johnson saque al país de la Unión Europea sin un acuerdo de transición. Johnson respondió al golpe con una fecha para elecciones anticipadas.

Los legisladores de la cámara baja votaron 327 a 299 a favor de evitar el plan de Johnson de ejecutar el Brexit, como se le conoce a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con o sin acuerdo el 31 de octubre de este año.

La medida, pide específicamente, al gobierno británico solicitar una prórroga para el Brexit hasta el 31 de enero si no logra un acuerdo para el próximo 19 octubre. La ley pasará a la Cámara alta el jueves para su aprobación.

El primer ministro aseguró que esta decisión lo obliga a “rendirse” en las negociaciones con la Unión Europea y le quita el derecho al país de decidir por cuanto tiempo se mantiene en el bloque europeo.

Indicó que el gobierno no puede funcionar si el parlamento se rehúsa a aprobar su propuesta y que debe haber elecciones generales para el 15 de octubre. "Solo hay un camino a seguir para el país", indicó, refiriéndose a una votación para determinar quién debe gobernar.

Las divisiones en el Partido Conservador, donde milita Johnson, quedaron evidenciadas cuando algunos de sus miembros apoyaron el proyecto de ley a pesar de las amenazas de que serían expulsados, dejando al primer ministro sin mayoría en el Parlamento.

Johnson necesita el apoyo de dos tercios de los 650 legisladores en la cámara baja para lograr una elección, programadas para 2022.

Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, aseguró que quieren una elección para cambiar el gobierno. "Deje que se apruebe el proyecto de ley y tenga la aprobación real (de la reina) y luego podremos tener una elección general", agregó.

Corbyn sugirió que Johnson lleve su plan a los ciudadanos a través de un referéndum.

El martes, los legisladores votaron 328 a 301 a favor de una moción presentada por los partidos de oposición y legisladores rebeldes en el partido de Johnson que llevó a la votación de hoy.

El presidente del Banco de Inglaterra, Mark Carney, informó este mismo miércoles que la institución redujo la estimación de la magnitud del daño a la economía británica en el peor de los casos del Brexit, con una contracción del PIB de 5,5% en vez de 8%, debido a los preparativos realizados.

Sin embargo, la libra esterlina se había disparado 1% en la mañana anticipando su derrota.

El Brexit estaba previsto para el pasado marzo, pero fue aplazado dos veces en el parlamento no aprobar el acuerdo negociado por la ex primera ministra, Theresa May.