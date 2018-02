Gobierno panameño interviene en disputa de hoteles Trump

El gobierno de Panamá dijo el lunes que investiga formalmente una denuncia de que ejecutivos del negocio hotelero de la familia del presidente Donald Trump ocupan ilegalmente un hotel Trump de lujo de 70 pisos en medio de una disputa administrativa.

El Ministerio Público estableció que se investigará si ha ocurrido alguna "conducta punible" en el Trump International Hotel en Panamá. La disputa se debe al control de una habitación llena de utencilios electrónicos, una presunta destrucción ilegal de documentos, y guardias armados en la propiedad.

Los empleados bajo las órdenes del negocio hotelero de Trump han retenido el control físico del inmueble, pero los dueños del hotel controlan al menos algunas de las cuentas bancarias del lugar.

Desde octubre, los dueños del hotel han querido retirar la marca Trump y al equipo de administración del magnate debido a las acusaciones de mal desempeño financiero y malos manejos administrativos.

Encabezados por Orestes Fintiklis, un inversor de capital privado con sede en Miami y quien dirige Ithaca Capital, los dueños votaron el año pasado en favor de despedir a la compañía de administración de Trump.

La franquicia de hoteles Trump, dijo que las acusaciones no son ciertas y que no abandonará el edifico hasta que la disputa no sea resulta a través de arbitraje, uno de los métodos alternativo resolución de conflictos.

A través de un comunicado de dos páginas que emitió el lunes Alan Garten, director jurídico de la Organización Trump, Trump Hotels acusó a Fintiklis de duplicidad y de intentar tomar el control del lugar "con un equipo de seguridad privada".

Garten también asevera que el intento de Fintiklis de cancelar el acuerdo de gestión con Trump viola los términos de la adquisición de 202 de las 369 unidades del hotel realizada el año pasado.