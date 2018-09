Surgen tensiones entre EE.UU. y Pakistán antes del viaje de Pompeo

Pakistán ha clasificado como "incorrectos" informes de que Estados Unidos haya cancelado 300 millones en ayuda militar al país, diciendo que Washington debía el dinero a Islamabad por los gastos incurridos en la lucha contra el terrorismo.



El ministro de Relaciones Exteriores, Shah Mehmood, hizo las declaraciones un día después de que el Pentágono revelara que decidió desechar los fondos porque Pakistán no estaba haciendo lo suficiente contra los grupos terroristas dentro de sus fronteras.



"No es un recorte en ninguna ayuda [de EE.UU.], no es asistencia. Este es nuestro dinero que hemos utilizado para mejorar la situación de seguridad regional y nos lo tuvieron que reembolsar a nosotros", dijo Qureshi a periodistas el domingo en Islamabad.



La controversia es la última en afectar la problemática relación de Islamabad con Washington, y se produce unos días antes de que el secretario de Estado Mike Pompeo junto con el general Joseph Dunford, presidente del Estado Mayor Conjunto, visiten la nación del sur de Asia.



Este será el primer diálogo de alto nivel de Washington con Islamabad desde que el nuevo gobierno del primer ministro Imran Khan asumió el cargo tras las recientes elecciones.