Opositores nicaragüenses afirman que discurso de Ortega no es sostenible en la realidad

La posición que presenta el presidente Daniel Ortega a sus bases para no continuar las negociaciones con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y de no acceder al adelanto de elecciones, pese al llamado internacional al diálogo y a la crisis que vive el país, no es sostenible en la realidad, según opositores.

El exvicecanciller de la República y actual negociador de la oposición José Pallais aseguró que: “una realidad que es aislamiento internacional, el deterioro económico cada vez mas pronunciado, la situación de perdida de su base política, que el evento masivo obligado de los empleados estatales no logra revertir, ira marcándole que es imposible su permanencia en el poder”.

Según Pallais, el discurso agresivo del presidente obedece a la necesidad de consolidar su simpatía entre los nicaragüenses que aún apoyan al frente sandinista. “Es un discurso propio de la tarima, dirigido a levantar la moral de sus bases, sabiéndose en una situación de extrema debilidad política y un contexto internacional también de debilidad, donde la Organización de los Estados Americanos y toda la comunidad internacional le están diciendo que las negociaciones con la Alianza Cívica es la única forma de abordar la crisis y encontrar una salida a la misma”, enfatizó.

Sus afirmaciones se dieron luego que el presidente Daniel Ortega asegurara durante el evento de celebración del 40 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista, que no participaran en más negociaciones con la oposición y que se preparan para las elecciones del 2021.

“Yo le he dicho a esos que se ponen a andar repitiendo, que hay que hacer ya las elecciones, y que ¿quieren que los barramos? y que después salgan diciendo que les robamos, además no está con la Constitución, ni está con la ley. La Constitución es clara, manda elecciones en el mes de noviembre del 2021”, dijo el mandatario durante su discurso.

El presidente Ortega además cerró las puertas a las negociaciones con la oposición pues aseguró que: “El diálogo, ¿el diálogo con quién? Con los campesinos, con los obreros, con los pequeños artesanos, con los pequeños empresarios, con los productores, pequeños, medianos y grandes; con aquellos que estén dispuestos en trabajar para el desarrollo social y económico del país, ese es el único diálogo que tiene sentido, el único dialogo que tiene cabida en las actuales circunstancias históricas que hay en Nicaragua”.

Las negociaciones entre el gobierno y la oposición continúan paralizadas a pesar del llamado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al diálogo, la creación de una comisión diplomática al más alto nivel, y la aceptación a retomar las pláticas por parte de la Alianza Cívica.

La oposición agrupada en la Alianza Cívica, contraparte del gobierno en la mesa de diálogo, rechazó la posición del president Daniel Ortega y reafirmó que “mantendrá siempre la voluntad de diálogo y negociación como la única salida a la actual crisis”.