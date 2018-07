Opositores denuncian fuerte persecución del gobierno de Nicaragua

El gobierno de Nicaragua ha emprendido una fuerte persecución contra los sectores que participan en las protestas mediante capturas, desapariciones y quema de propiedades, mientras vende la “falsa” imagen de normalidad en el país, denunció este martes un movimiento opositor.

“Básicamente hay amenazas, capturas, desapariciones, saqueos y quemas de casas de opositores”, declaró a la AFP el exdiputado José Pallais, dirigente del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD).

La intención del gobierno es “extinguir todas las voces críticas, hacerlos desaparecer”, señaló Pallais, quien dijo que varios opositores han sido capturados, las casas de al menos tres fueron saqueadas y dos fueron quemadas, en medio de la represión a las protestas.

El FAD rechazó “estas nuevas formas de represión, intimidación y persecución”, en un comunicado leído en conferencia de prensa por su coordinadora, Violeta Granera.

“Esto ha incrementado la cifra de desaparecidos, así como de prisioneros de conciencia que enfrentan, en procesos ilegales, cargos de terrorismo formulados por la Fiscalía, después de haber sido detenidos arbitrariamente y llevados a cárceles clandestinas”, agregó.

Cerca de 60 personas han sido encausadas judicialmente en los últimos días como “terroristas” por participar en las protestas contra el gobierno, entre ellos los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, según los opositores.

Crece cifra de emigrantes

La ONU informó el martes que la mayoría de las personas que huyeron de la violencia en Nicaragua se refugiaron en Costa Rica, donde al menos 23.000 han intentado obtener asilo desde el inicio de la crisis en abril.



“En los últimos meses, el número de solicitudes de asilo presentadas por nicaragüenses en Costa Rica y otros países aumentó de forma exponencial”, declaró el portavoz de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), William Spindler, en rueda de prensa en Ginebra.



Según ACNUR, “Costa Rica recibió la mayoría de solicitudes de asilo, pero Panamá, México y Estados Unidos registraron también una tendencia al alza durante la primera mitad de 2018 con un pico significativo en junio”.



Se desconocen todavía las cifras regionales pero en lo que se refiere a Costa Rica, “se registraron cerca de 8.000 solicitudes de asilo de ciudadanos nicaragüenses desde abril y unas 15.000 personas obtuvieron cita para registrarse posteriormente dado que las capacidades nacionales de tratamiento están superadas”, explicó, citando datos de las autoridades costarricenses.

Ortega afirma vuelta a la normalidad



Entretanto, el presidente Daniel Ortega dijo el martes en una entrevista con CNN que Nicaragua está volviendo a la normalidad después de más de tres meses de protestas, que han dejado 195 muertos según el gobierno y más de 300 según los grupos de derechos humanos.

“Lejos de esa falsa imagen de paz”, además de los muertos hay más de 2.800 heridos y cerca de 600 desaparecidos, sostuvo el FAD.

La Fiscalía dijo el lunes que investiga a 10 opositores por apoyar las protestas, entre ellos a los líderes estudiantiles Lesther Alemán, Víctor Cuadra y Jorge Solís, miembros de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia que participa en un diálogo con el gobierno.

Por su parte, la dirigente de la derecha liberal Kitty Monterrey y seis dirigentes de la disidencia sandinista, entre ellos la ex guerrillera Dora María Téllez y el ex diputado y ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, denunciaron haber sido amenazados.

Esto es “parte de la estrategia de represión gubernamental”, reclamó Monterrey en rueda de prensa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dijo la semana pasada que Nicaragua vive una tercera fase de represión que se traduce “en un proceso intenso de criminalización de los manifestantes”.