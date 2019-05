Operan a expresidente Jimmy Carter por fractura de cadera

El expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, se rompió la cadera el lunes en su casa en el sur de Georgia cuando se cayó mientras salía a cazar pavos, dijo una portavoz del Centro Carter.

Carter recibió tratamiento en Americus, Georgia, cerca de su casa en Plains, y se estaba recuperando cómodamente después de una cirugía exitosa, dijo la portavoz, Deanna Congileo, en un comunicado.

Su esposa de 73 años, Rosalynn, estaba con él, dijo Congileo.

Como indicación de que Carter estaba de buen humor, Congileo dijo que la principal preocupación de Carter era que no había llegado a su límite con los pavos, ya que la temporada de caza terminaba esta semana.

"Espera que el estado de Georgia le permita agregar el límite no utilizado hasta el próximo año", dijo el comunicado.

En marzo, Carter se convirtió en el mandatario de más edad en la historia de Estados Unidos, superando al expresidente George H.W. Bush, quien falleció el 30 de noviembre a la edad de 94 años, 171 días.

El hito se produjo a pesar de un diagnóstico de cáncer hace más de tres años. Carter reveló en 2015 que tenía un melanoma que se había extendido a su hígado y cerebro. Recibió tratamiento durante siete meses hasta que las exploraciones no mostraron signos de la enfermedad.

"He tenido una vida maravillosa", dijo cuando reveló el cáncer. "He tenido miles de amigos, he tenido una existencia emocionante, aventurera y gratificante".

El legado de Carter desde que dejó el cargo ha opacado desde hace mucho tiempo su mandato rocoso en la Casa Blanca, donde perdió después de un período en medio de una crisis de rehenes. Él y Rosalynn fundaron el Centro Carter en Atlanta en 1982 para enfocarse en temas globales de derechos humanos.

El centro ha monitoreado las elecciones en todo el mundo y ha trabajado para resolver conflictos y erradicar enfermedades, incluyendo el gusano de Guinea.

El expresidente y la exprimera dama todavía viven en Plains, una ciudad de unos 750 habitantes donde nacieron, se criaron y se casaron.

Cristiano devoto, Carter enseña regularmente la escuela dominical en la Iglesia Bautista Maranatha, atrayendo a cientos de visitantes a Plains para cada sesión.