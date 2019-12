VIDEO INFO



STORY NAME: LUNES 12.16.19 – ONU, Foro sobre refugiados - LAURA



INTRO TEXT: Cerca de 25 millones de refugiados hay, en este momento, en el mundo. Su situación ha sido razón para que líderes políticos y del sector privado se reúnan en Ginebra, en el marco del foro mundial para los refugiados, que tiene lugar un año después de un pacto firmado en Nueva York.

Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York.



Cerca de 25 millones de refugiados hay, en este momento, en el mundo. Su situación ha sido razón para que líderes políticos y del sector privado se reúnan en Ginebra, en el marco del foro mundial para los refugiados, que tiene lugar un año después de un pacto firmado en Nueva York.

Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América desde Nueva York

“Toda acción cuenta y todos cuentan” ese es el punto de partida del Foro Mundial para los refugiados que por primera vez se realiza, en Ginebra, como resultado de la firma del pacto en Nueva York, el 17 de diciembre de 2018.

Dominique Hyde

Directora de comunicaciones Acnur

"We are looking to bring together refugees, civil society, the UN and the private sector and bringing them to the table to find solutions with and for refugees”

VOZ DE MUJER 1

"Estamos buscando reunir a los refugiados, la sociedad civil, la ONU y el sector privado y llevarlos a la mesa para encontrar soluciones con y para los refugiados".

En el mundo, se estima que hay actualmente alrededor de 25 millones de refugiados. América Latina está contemplada en el panorama.

William Spindler

Vocero de ACNUR

"Desafortunadamente América Latina no ha sido inmune al tema de los refugiados […] En este momento hay varios países de la región que se consideran como los principales países de origen de solicitantes de asilo en el mundo incluyendo Venezuela, Honduras, El Salvador”

William Spindler, vocero de la oficina para los refugiados de la ONU, ACNUR, habló por Skype con la Voz de América, destacó que también se contempla el escenario de países receptores y las ayudas que se requieren por parte de la comunidad internacional.

William Spindler

Vocero de ACNUR

"Cuando hay una crisis de refugiados hay una reacción inmediata, pero a corto plazo de asistencia humanitaria, pero los temas de los refugiados en muchos casos necesitan ser abordados a mediado y a largo plazo”.



Compromisos claros, de aplicación inmediata, y que ayuden a aliviar a países receptores, desarrollar autosuficiencia entre los refugiados, ampliar acceso y fomentar condiciones de retorno, son la meta de este encuentro que expondrá situaciones específicas, en eventos que tendrán lugar, en Ginebra, este martes 17 y miércoles 18 de diciembre.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.