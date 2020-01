VIDEO INFO

MIÉRCOLES 01.08.20 – ONU dispuesta a mediar entre EE.UU. e Irán

El Secretario General de la ONU reaccionó ante el reciente ataque de Irán a tropas estadounidenses e insistió en la búsqueda de vías de solución pacífica entre las naciones. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

STORY NAME: ONU dispuesta a mediar entre EE.UU. e Irán



((INTRO SUGERIDO))

El Secretario General de la ONU reaccionó ante el reciente ataque de Irán a tropas estadounidenses e insistió en la búsqueda de vías de solución pacífica entre las naciones. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.



((OFF))

Detener la escalada de tensiones, ejercer la máxima moderación, reiniciar el diálogo y renovar la cooperación internacional es el llamado en el que insiste el secretario general de la ONU, a través de su portavoz, Stephane Dujaric



((SOT))

Stephane Dujarric

Portavoz Secretario General de la ONU

"The Secretary-General will continue his active engagement with relevant actors. It is our common duty to make every effort to avoid a war in the Gulf that the world cannot afford.We must not forget the terrible human suffering caused by war.As always, ordinary people pay the highest price"



((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

" El Secretario General continuará su contacto activo con los actores relevantes. Es nuestro deber común hacer todo lo posible para evitar una guerra en el Golfo, que el mundo no puede permitirse. No debemos olvidar el terrible sufrimiento humano causado por la guerra. Como siempre, la gente común paga el precio más alto”.



((STANDUP – LAURA SEPULVEDA))

El Secretario ha sostenido conversaciones independientes con representantes de las naciones involucradas y ha expresado intensión de cooperación por parte del organismo.

El portavoz se refirió específicamente al rol de Iraq, en medio de las tensiones.



((SOT))

Stephane Dujarric

Portavoz Secretario General de la ONU

"For de Secretary-General it is important that everyone respects the sovereignty and unity of Iraq. The international community should support the Iraqi people as they seek to create the conditions for political dialog. Iraq should not pay the price for external reviles"



((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Para el Secretario General, es importante que todos respeten la soberanía y la unidad de Iraq. La comunidad internacional debe apoyar al pueblo iraquí en su intento de crear las condiciones para el diálogo político. Iraq no debe pagar el precio de las rivalidades externas".



((OFF))

Tras el discurso del presidente estadounidense, la oficina del jefe de la organización destacó que aplaude cualquier indicio de reducción de las tensiones.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.