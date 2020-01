“1917” y “Once Upon a Time...” triunfan en los Globos de Oro

"1917" y "Once Upon a Time ... in Hollywood" se llevaron los máximos honores en la sorprendente 77a gala de los Globos de Oro en Los Ángeles el domingo, lo que aumentó sus perspectivas para los Oscar del próximo mes.

La deslumbrante versión de la Primera Guerra Mundial "1917" del director británico Sam Mendes de Universal Pictures ganó la mejor película en la categoría de drama y la fábula de Quentin Tarantino en Los Ángeles "Once Upon a Time ... in Hollywood" ganó la mejor película en la categoría de comedia o musical .

Presuntos protagonistas, la saga criminal de Martin Scorsese "The Irishman" y "Marriage Story" de Noah Baumbach, ambas de Netflix, obtuvieron solo un premio colectivamente. Fue por el papel secundario de Laura Dern como abogada de divorcios en "Marriage Story", que pasó a la presunta favorita Jennifer Lopez como una luchadora de pole dance en "Hustlers".

"1917", que se expande en todo el país el viernes, también ganó el premio al mejor director para Mendes. La película sigue a dos soldados británicos a través de las trincheras en la Primera Guerra Mundial.

"Espero que esto signifique que las personas aparezcan y vean esto en la pantalla grande, de la forma en que se pretendía", dijo Mendes.

"Once Upon a Time ...", una historia que tiene lugar en un fin de semana de febrero de 1969 tenía la intención de representar la dinámica de la industria del movimiento y la vida en Hollywood, y también tomó el mejor guión para Tarantino. Brad Pitt ganó el premio al mejor actor de reparto por su papel de doble fiel al personaje de Leonardo DiCaprio.

