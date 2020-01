VIDEO INFO



EL MUNDO AL DÍA

STORY NAME: MIERCOLES 01.22.20 – OMS evalúa peligrosidad del coronavirus - LAURA

INTRO TEXT: Cientos de personas infectadas por el coronavirus y la pérdida de 9 vidas han llamado la atención de la Organización Mundial de la salud que se reúne para establecer si la situación debe ser considerada una emergencia global. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.

SLUG: OMS evalúa peligrosidad del coronavirus

((INTRO SUGERIDO))

Cientos de personas infectadas por el coronavirus y la pérdida de 9 vidas han llamado la atención de la Organización Mundial de la salud que se reúne para establecer si la situación debe ser considerada una emergencia global. Informa Laura Sepúlveda de la Voz de América, desde Nueva York.





((OFF))

Más de 500 casos detectados en China y 1 en Estados Unidos, se convierten en razón de preocupación entre autoridades de salud, a nivel mundial. La Organización Mundial de la salud analiza las medidas a tomar.



((SOT))

Tarik Jašarević

Vocero OMS

"Based on current information, an animal source seems the most likely source of this outbreak with limited human to human transmission occurring between close contacts"





((TRANSLATION))

Voz de Hombre 1

"Según información actual, una fuente animal parece ser el origen más probable de este brote, con una transmisión limitada de persona a persona, que ocurre entre contactos cercanos".



((OFF))

Este nuevo microbio ha sido nombrado como parte de un grupo de 7 tipos de virus que pueden infectar humanos. Vía Skype, Anthoni Fauci, director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades contagiosas de EE.UU., asegura que los coronavirus son un tipo de gripa relativamente común.



((SOT))

Anthoni Fauci

Director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades contagiosas

"Corona viruses is a count from anywhere between 10 and 30% of all the common colds that we get”



((TRANSLATION))

Voz de Hombre 2

"El Coronavirus forma parte de entre el 10 y el 30% de todos los resfriados comunes que sufrimos".



((STANDUP))

Pese a lo comunes que pueden llegar a ser, algunos de estos virus han resultado mortales, dos de ellos han sido identificados por ser de procedencia animal. El experto reporta que, en 2002, uno de estos virus fue causa de un síndrome respiratorio, llamado Sars, que cobró alrededor de 774 vidas.



((SOT))

Anthoni Fauci

Director de Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades contagiosas

"The incubation period is not being precisely delineated but it is felt to be somewhere between 2 and 14 days”



((TRANSLATION))

Voz de Hombre 2



"El período de incubación no se está estableciendo con precisión, pero se considera que está entre 2 y 14 días".



((OFF))

Este jueves habrá una segunda reunión del comité de emergencia de la Organización Mundial de la salud antes de determinar si se declara emergencia global. Recientes reportes informan que ya son 17 vidas las que cobra el coronavirus en China. El hecho fue la razón para que autoridades locales de Wuhan, el epicentro del contagio, decidieran suspender el funcionamiento de medios de transporte, como lo son buses, trenes, aviones y ferrys.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.