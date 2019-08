Oficina Federal de Prisiones investiga suicidio de Epstein tras irregularidades en la custodia

La Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos, BOP por sus siglas en inglés, inició una investigación después que el financista Jeffrey Epstein fue hallado inconsciente en su celda de una cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Nueva York, reporta The New York Times.

Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y quien se suicidó el sábado en el Metropolitan Correction Center, no estaba siendo monitoreado cada treinta minutos la noche antes de su muerte como establecen los procedimientos, dijo una fuente policial no identificada a The New York Times.

Adicionalmente, y también en violación del procedimiento normal - reseña el diario - un compañero de celda de Epstein fue trasladado a otro lugar, permitiendo que el financista permaneciera solo dos semanas después de que había sido retirado de una lista de vigilancia de prisioneros en peligro de suicidarse.

​Epstein había sido puesto bajo vigilancia por suicidio luego que hace poco más de dos semanas lo encontraron con moretones en el cuello, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada para hablar sobre el caso públicamente y que habló con The Associated Press. Pero cancelaron la vigilancia a fines de julio, así que al momento de su muerte no estaba siendo monitoreado, dijo la fuente.

Las revelaciones sobre las aparentes fallas que permitieron el suicidio de Epstein en el MCC, han generado fuertes reacciones entre políticos de ambos partidos en Estados Unidos y podrían ser investigadas por el Departamento de Justicia y por el FBI.

Funcionarios advirtieron que sus descubrimientos iniciales sobre la detención de Epstein son preliminares y podrían cambiar, reseña el New York Times.

El secretario de Justicia William Barr, pidió una investigación de parte del FBI y el inspector general del Departamento de Justicia, dijo que quedó “horrorizado” al enterarse que Epstein había muerto bajo custodia federal.

“La muerte del señor Epstein crea interrogantes serias que necesitan respuestas”, dijo Barr en un comunicado. Miembros del Congreso también han exigido una investigación sobre la muerte del financista, que ha desatado un torrente de teorías de conspiración que sugieren que fue asesinado para evitar que incriminara a otros.

Epstein, de 66 años, fue arrestado luego que le negaron la fianza y enfrentaba hasta 45 años de cárcel por cargos federales de tráfico sexual y asociación ilícita, según divulgó la fiscalía el mes pasado. Se había declarado inocente y estaba a la espera de su juicio.

Investigadores han estado indagando desde hace mucho las acusaciones de abuso sexual y asociación ilícita contra Jeffrey Epstein. Su muerte abrupta trunca el caso que preparaba la fiscalía, que hubiera podido poner al descubierto los tejes y manejes del exitoso financista que estaba conectado con celebridades y presidentes, aunque la fiscalía ha prometido seguir investigando.

El círculo social de Epstein incluía a decenas de políticos, empresarios como el propietario de Victoria's Secret, científicos, académicos y personajes notables como el presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton, el príncipe Andrés de Gran Bretaña, príncipes árabes y otros, todos los cuales se han desvinculado de su asociación con el financista después que éste fue acusado.