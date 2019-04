OEA coordinará reformas electorales en Nicaragua

Cristóbal Fernández, enviado del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo este miércoles en Managua su primera reunión con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) y una delegación del Gobierno del presidente Daniel Ortega con el fin de escuchar las propuestas de reformas electorales que podrían ayudar a encontrar una salida a la crisis sociopolítica que afecta a la nación centroamericana.

De acuerdo con José Pallais, titular de la oposición, el delegado de la OEA expresó su disposición a trabajar en el tema de reformas electorales, las que se aplicarían una vez que ambos sectores se pongan de acuerdo.

“Cristóbal hizo una presentación… planteó la decisión de la OEA de apoyar al pueblo de Nicaragua y, en particular, a la mesa negociación en el proceso de reforma electoral y de fortalecimiento de todas las estructuras electorales para garantizar elecciones creíbles que den confianza a todos los nicaragüenses. La OEA está lista a arrancar”, aseguró Pallais.

Entre las propuestas realizadas por la opositora Alianza Cívica a la OEA, se encuentra el adelanto de comicios presidenciales, pese a que el gobierno de Daniel Ortega ha rehusado abordar este tema en las negociaciones con la oposición.

Según Pallais, Fernández le informó que el tiempo previsto para realizar profundas reformas electorales es de seis meses.

“Le preguntamos que en cuánto tiempo se pudiera terminar todo esto y nos dijeron que una vez que arranquen podría estar concluido en un período de seis meses, lo cual para nosotros es satisfactorio. Es de gran importancia para nosotros”, declaró Pallais.

Gobierno de Ortega: “No habrá adelanto de elecciones ni cambio de magistrados electorales”

Al respecto, el canciller de Nicaragua, Dennis Moncada, manifestó que la reunión con la OEA fue únicamente para “retomar los acuerdos que se han firmado desde febrero para fortalecer con la OEA la institucionalidad” del país.

“La relación del estado con la OEA es precisamente en el cumplimiento de los acuerdos… Recuerden que estamos hablando que es una institución que tiene mucha experiencia en temas electorales, que también se rige con reglamentos internos. La política interna la decidimos nosotros los nicaragüenses”, aseveró Moncada.

Antes de la reunión, Moncada aclaró: “No vamos a tocar el tema de adelanto de elecciones en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque hay una constitución que define claramente los períodos electorales en Nicaragua… El presidente Ortega ha sido electo por una inmensa mayoría de nicaragüenses para el 2021”.

Silencio de la OEA con medios de comunicación

La Voz de América solicitó una entrevista con Luis Ángel Rosadilla, enviado de la OEA en Managua, quien se negó a brindar declaraciones a los medios de comunicación.

“Muchachos, yo no puedo dar declaraciones a ustedes. Soy testigo y acompañante. No puedo opinar porque no soy parte. Para eso nos pidieron las partes, para que atestigüemos. Ese es nuestro papel. Ya lo dije en otra ocasión. No es que no quiera dar declaraciones. Cualquier cosa que digamos puede ser malinterpretada”, respondió escuetamente Rosadilla, quien prefirió evadir a los periodistas.

Nicaragua atraviesa una de sus peores crisis políticas desde que estallaron las protestas contra el mandatario nicaragüense Daniel Ortega en abril de 2018, que gobierna la nación desde hace más de una década.

Inicialmente, la población protestó contra las reformas al Seguro Social; sin embargo, unos días después, las exigencias aumentaron hasta pedir la renuncia del mandatario sandinista.

La crisis ha dejado más de 320 ciudadanos muertos y miles de heridos y exiliados.