STORY NAME: VIERNES 11.22.19 - Obras latinas en la reapertura del MoMa - LAURA

INTRO TEXT: El Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido como MOMA, estuvo cerrado por remodelaciones. La reapertura de sus instalaciones se dio con una galería en donde brillan obras de artistas latinoamericanos. La historia la tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.

SLUG: Obras latinas en la reapertura del MoMa

El Museo de Arte Moderno de Nueva York, conocido como MOMA, estuvo cerrado por remodelaciones. La reapertura de sus instalaciones se dio con una galería en donde brillan obras de artistas latinoamericanos. La historia la tiene Laura Sepúlveda desde Nueva York.

Gran pared de obras de Gego que creo que es una salida espectacular de la exposición



((OFF))

Pinturas, trabajos en papel y esculturas son algunas de las obras que dan vida a la reapertura del MoMa, tras haber cerrado sus puertas al público, para remodelaciones, durante 4 meses. Esta galería se inspira especialmente en el concepto de transformación, cuenta la curadora argentina del MoMa, Inés Katzenstein.





Inés Katzenstein

Curadora del MoMa

"Es arte abstracto y geométrico, es decir, es arte no representativo, no figurativo, y básicamente abarca los distintos gruppos de artista que durante esos años del siglo XX intentaron revolucionar la idea de obra de arte".



((Standup))

"Sur moderno, jornadas de abstracción, un regalo de Patricia Phelps de Cisneros", como se llama esta exposición especial en el MoMabusca mostrar el talento latinoamericano a partir de las obras de artistas provenientes de Brasil, Venezuela, Argentina y Uruguay.



Inés Katzenstein

Curadora del MoMa

"Fueron países que tuvieron movimientos muy furtes de arte abstracto y que ella, Patricia Cisneros, vino coleccionando desde la decada del 70".



((OFF))

Desde su fundación, en 1929, el "MoMA ha coleccionado, exhibido y estudiado el arte de América Latina". Actualmente 5 000 obras de artistas latinoamericanos forman parte de la colección del Museo. Esta exhibición especial mantendrá sus puertas abiertas al público hasta el 14 de marzo de 2020.

Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.