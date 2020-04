Nueva York investiga funeraria que tenía cuerpos en descomposición en vehículos de mudanza

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que el hallazgo de docenas de cuerpos en descomposición afuera de una funeraria en Brooklyn es una situación "horrible" y "desmesurada".​

“Esta horrible situación que ocurrió con la funeraria en Brooklyn... absolutamente inaceptable", afirmó el jueves, durante la conferencia de prensa que ofrece diariamente.

"Seamos claros al respecto: las funerarias son organizaciones privadas, empresas privadas; tienen la obligación con las personas a las que sirven de tratarlos con dignidad. No tengo idea en el mundo de cómo una funeraria podría permitir que esto suceda", agregó.

El Alcalde Bill de Blasio reconoció el peso de la pandemia en las funerarias de la ciudad y manifestó que no se presentarían cargos criminales. Sin embargo, el Departamento de Salud del Estado de Nueva York, que regula las funerarias, acudió a la escena, para determinar si la empresa esta estaba manejando los restos de manera apropiada, y emitió dos citaciones, según las autoridades.

Howard Zucker, comisionado de salud del estado, dijo el jueves que el Departamento de Salud no había recibido quejas sobre la funeraria en el pasado. Agregó que la agencia ahora estaba investigando el negocio, que podría enfrentar multas o la suspensión de su licencia del estado donde más de 18 mil personas han muerto de coronavirus desde el inicio de esta pandemia.

Los cuerpos fueron hallados, después de que los vecinos se quejaron de un mal olor proveniente de cuatro camiones estacionados afuera de un establecimiento.

Al parecer, la funeraria había alquilado camiones de mudanza donde colocaron unos 50 cadáveres con hielo debido a que, según la información entregada por las autoridades, tenían un congelador dañado.

El alcalde afirmó que no entiende el caso y se refirió a las versiones de la falta del personal. "Escuché algo sobre un conductor que no apareció o algo así. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Alertaron al estado que los regula o se dirigieron a la policía de Nueva York y pidieron ayuda? ¿Hay algo en lugar de dejar los cuerpos allí?".

"Es desmesurado para mí", agregó indignado.

La ley indica los directores de funerarias deben mantener los cuerpos que tienen bajo su custodia en condiciones seguras que eviten una infección, antes de ser enterrados o cremados, razón por la cual la policía selló la funeraria y los cuerpos fueron removidos por equipos especiales de la oficina forense.

No está claro si los cuerpos en descomposición eran víctimas del coronavirus. Sin embargo, las funerarias han enfrentado dificultades debido a esta pandemia, ya que gran número de personas han perdido la vida durante las últimas semanas, en especial en la ciudad de Nueva York, donde se concentra la mayor parte de los fallecidos, de los 18 mil que el Estado ha reportado debido a la COVID-19.