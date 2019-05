Nueva York: Helicóptero cae en el río Hudson

Un helicóptero que se estrelló en el río Hudson cerca de un ocupado helipuerto de Manhattan el miércoles y parcialmente se hundió, fue retirado del agua.

Funcionarios del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York dijeron que el piloto pudo escapar y que lo estaban tratando por una lesión que no amenazaba su vida después de que el helicóptero cayó en el río alrededor de la calle West 30th Street.

Stephen Hughes, subjefe de la policía de Nueva York, dijo que el piloto había acabado de poner combustible al helicóptero e intentaba partir y reposicionar la nave para aterrizar de nuevo, pero sintió de pronto que el helicóptero no respondía y cayó al agua.

No había otras personas a bordo, pero un trabajador del helipuerto resultó herido por escombros de la nave cuando cayó al agua, dijo el departamento de bomberos en Twitter.

Jack Linkin, de Middletown, Nueva Jersey, dijo que él y un amigo se encontraban en el cercano parque de High Line, observando el río y tomando fotografías cuando notaron un helicóptero cerca de la plataforma, girando y bamboleándose de una manera que no parecía normal.

"Pensé que era como un paseo privado o algo así, y estaba haciendo algunos trucos para la gente. Pero luego simplemente se fue abajo y se estrelló", dijo Linkin.

El Departamento de Bomberos dijo que recibió su primera llamada sobre el accidente alrededor de las 2:30 p.m.

La Administración de Aviación Federal, FAA por sus siglas en inglés, identificó el helicóptero como un Bell 206.