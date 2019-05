Nueva propuesta migratoria de Trump busca aumentar la competitividad de EE.UU.

El presidente Donald Trump se prepara para presentar este jueves una nueva propuesta de reforma migratoria y en un encuentro con periodistas, un alto funcionario de la Casa Blanca presentó las prioridades que el mandatario busca abarcar: atraer a través de la migración legal más trabajadores calificados y menos unión de familias extensas, además de endurecer los puertos fronterizos de entrada.

“Nuestro sistema actual es muy anticuado, de la forma que es, y vemos esto como un mensaje competitivo. Queremos asegurarnos de que nuestro país mantenga a los mejores y más brillantes. Traer a las personas correctas aquí. Y asegurarnos que a largo plazo seamos capaces de mantener muchas de las buenas cosas que están sucediendo” indicó el funcionario.

Esta nueva propuesta es, en gran parte, el producto del trabajo de los asesores presidenciales Jared Kushner, Stephen Miller y Kevin Hassett. Sin embargo, el funcionario enfatizó que todos están muy unificados porque “esta no es una propuesta de Jared Kushner, no es una propuesta de Stephen Miller, no es una propuesta de Kevin Hassett, es una propuesta de Donald Trump.

La administración Trump propone mantener la migración legal en 1.1 millones de personas por año, pero se tendrán en cuenta más factores como la edad, la habilidad de hablar inglés y las ofertas de empleo.

Inspirándose en sistemas como el de Canadá, Nueva Zelanda o Japón, el sistema que propone el presidente Trump busca que los migrantes que estudiaron en EE.UU. no se conviertan en competencia e ingresen en el sistema laboral estadounidense.

En general, la nueva propuesta del presidente busca incrementar la competitividad del país aumentando el número de personas que llegan por trabajo y habilidades de un 12% a un 57%, y reducir la cifra de quienes vienen por lazos de familia de un 66% a un 33%; y por razones humanitarias, lotería de diversidad y otros de un 22% a un 10%.

Para la realización de la reforma, se habrían identificado seis metas principales: seguridad fronteriza, proteger el salario, atraer y retener a los mejores y más brillantes, unificar las familias, la tasa de empleo en las industrias críticas, no solo tecnológicas - apuntó el funcionario - y valores humanitarios

“En este momento tenemos a tantas personas queriendo usar nuestro sistema de asilo... está tan dañado que esas personas no están recibiendo la dedicación que necesitan. Queremos asegurarnos de que las personas con legítimas razones para venir vengan rápidamente, y las personas que intentan tomar ventaja del sistema para usarlo como una puerta trasera sean rechazadas y removidas”, agregó el funcionario.

En el caso de la seguridad fronteriza, identificaron dos áreas: la infraestructura física y los cambios legislativos. Sobre la primera, el funcionario explicó, la Patrulla Fronteriza habría identificado 33 puntos de “ubicaciones prioritarias” para la construcción de una barrera física. Además, incluiría la modernización de los puertos de entrada. Si bien no ofreció mayores detalles, esperan crear un fondo, pagado mediante el aumento de ciertas tarifas, para este propósito.

La propuesta debe ser aprobada por el Senado y no abarca temas como los soñadores o “dreamers”, menores de edad que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular acompañando a sus padres, o de los migrantes bajo el Estatus de Protección Temporal o TPS. Estos puntos son prioridad para los demócratas.

El funcionario indicó que será el propio presidente Trump quien ofrezca mayores comentarios en su propuesta y que se darán a conocer más detalles en los próximos días.

Nuestro corresponsal de la Voz de América en la Casa Blanca, Bricio Segovia, estuvo en la reunión donde explicaron la propuesta y en este Facebook Live te trae todos los detalles.

