Balean a 10 personas en popular barrio de Nueva Orleans

Diez personas fueron baleadas y heridas el domingo temprano cerca del Barrio Francés de Nueva Orleans, un lugar popular para los turistas. Horas después, en otra parte de la ciudad, otro tiroteo mató a dos hombres e hirió a otros dos.

La policía dijo que ambos disparos permanecen bajo investigación, y las autoridades no establecieron de inmediato ninguna conexión entre ellos.Dos de las 10 personas que recibieron disparos en Canal Street, cerca del Barrio Francés, se encontraban en estado crítico en hospitales locales, dijo el superintendente de policía Shaun Ferguson.

No se anunciaron arrestos hasta el mediodía del domingo, y la policía no divulgó de inmediato información sobre ninguna de las víctimas."Lo que sucedió en nuestra ciudad de la noche a la mañana fue un acto cobarde y sin sentido que no podemos y no toleraremos", dijo Ferguson en un comunicado.

Dijo que Nueva Orleans ha visto una reducción significativa en el crimen violento en los últimos cuatro años.

Ferguson le dijo a The New Orleans Advocate / The Times-Picayune que una persona de interés ha sido detenida, pero no estaba claro de inmediato si la persona tenía alguna conexión con la balacera.

Los primeros tiroteos ocurrieron alrededor de las 3:20 a.m. en un concurrido bloque comercial de Canal Street que tiene pistas de tranvías y está cerca de muchos hoteles.

Ferguson dijo que la policía respondió rápidamente a la escena cuando se intensificaron las patrullas para el Bayou Classic (Clásico de la Bahía) de este fin de semana, el partido anual de fútbol de rivalidad del fin de semana de Acción de Gracias entre Grambling State y Southern University en el Mercedes-Benz Superdome.

"Si bien esta investigación se encuentra en las primeras etapas, una cosa es segura: no nos detendremos hasta que identifiquemos y arrestemos a los responsables", dijo Ferguson en su declaración.

La alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, también prometió llevar a los responsables ante la justicia.

"Los tiroteos en Canal Street a primera hora de la mañana fueron una desagradable perturbación de un fin de semana festivo que por lo demás sería hermoso. Haremos todo lo posible para envolver a las víctimas y sus familias en nuestro amor y apoyo, y para llevar a los criminales responsables ante la justicia", dijo a través de Twitter el domingo.

Kenneth Culbreth le dijo a The New Orleans Advocate / The Times-Picayune que había ido a una farmacia CVS en las primeras horas de la mañana para hacer una compra rápida. Momentos después, salió y se encontró de frente con el tiroteo.

"Al salir del CVS, escuché disparos", dijo Culbreth. "Eran tantos que no podía contar".

Culbreth pasó el resto de la mañana observando la escena, con la policía y varios vehículos de emergencia entrando y saliendo rápidamente.

Inicialmente, la policía dijo que 10 personas resultaron heridas. Más tarde dijeron que 11 resultaron heridos, pero el departamento de policía luego envió un comunicado diciendo que el número correcto era 10.

El tiroteo en Canal Street ocurrió cerca del lugar donde fueron asesinadas 10 personas, una de ellas fatalmente, en Bourbon Street en el Barrio Francés el 27 de noviembre de 2016. Un hombre fue condenado por intento de homicidio y obstrucción de la justicia, pero el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre un cargo de asesinato en segundo grado. Otro hombre espera juicio.

El tiroteo del domingo por la tarde que mató a dos hombres e hirió a otros dos ocurrió en una zona residencial a unos 5 kilómetros al norte del Barrio Francés.