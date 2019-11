Nueva canción de George Michael suena en "Last Christmas"

DORIS DAY

Los cuatro premios Golden Globe de Doris Day, su piano y una colección de sus vestidos se encuentran entre los 800 artículos que se subastarán el próximo año, dijo Julien’s Auctions el miércoles.

Day, estrella de los años cincuenta y sesenta, murió en mayo a los 97 años, en Carmel, California.

La subasta se realizará en abril de 2020.

Se calcula que sus cuatro premios Globo de Oro se subasten entre $ 4.000 y $ 6.000 cada uno.

Su pasaporte de 1978, su licencia de conducir y una pintura que le hizo el cantante Tony Bennett también se encuentran entre los artículos a subastar a beneficio de la Doris Day Animal Foundation.

CATHERINE DENEUVE

La legendaria actriz Catherine Deneuve, de 76 años, ingresó a un hospital de París después de sufrir un derrame cerebral, dijo su familia.

Deneuve se convirtió en estrella internacional en 1963 con "Les Parapluies de Cherbourg" (Los paraguas de Cherburgo), de Jacques Demy, por la cual ganó el premio a la Mejor Actriz en el Festival de Cannes.

Luego hizo el papel de una esquizofrénica en "Repulsión", de Roman Polanski.

En 1968, fue nominada para un premio BAFTA a la Mejor Actriz por "Belle de Jour".

En 1993, Deneuve fue nominada al Premio a la Mejor Actriz de la Academia por su papel en "Indochine".

El año pasado, ella y otras 99 mujeres francesas denunciaron la campaña #Metoo contra el acoso sexual la calificándola de "puritanismo".

GEORGE MICHAEL

Esta semana se dio a conocer una nueva canción grabada por George Michael entre 2012 y 2015, durante sus últimas sesiones de estudio.

"This Is How (We Want You To Get High)", sonará al final de la película "Last Christmas", que se estrena esta semana en EE. UU., y que está inspirada en canciones de Michael y del dúo Wham!

George Michael murió el día de Navidad de 2016, a los 53 años.

"Last Christmas", protagonizada por Emilia Clarke y Henry Golding, toma su nombre de la canción de Wham! de 1986.

La película fue coescrita por la actriz ganadora del Oscar Emma Thompson quien hace varios años se reunió con el cantante para discutir un potencial guión.