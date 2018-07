Analista: Nominado a la Corte Suprema Kavanaugh “se autonominó”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al juez federal Brett Kavanaugh para reemplazar a Anthony Kennedy, quien recientemente anunció su retiro. Al igual que el presidente Trump, antes de la nominación, el vicepresidente Mike Pence se estuvo reuniendo con aspirantes a la Corte Suprema, quienes podrían ocupar el espacio vacante de Kennedy. Gioconda Tapia de la Voz de América habló con Emilio Viano, profesor en American University y experto en política estadounidense.

VOA: ¿Cuál es su impresión del nominado a la Corte Suprema Brett Kavanaugh?

Viano: Bueno, no nos sorprende que el presidente nominara a un juez conservador para reformar y establecer aún más profundamente el control de los jueces conservadores, que se llaman construccionistas, en el sentido que quieren sencillamente interpretar la Constitución como está escrita y no añadir nada nuevo, a pesar de la evolución del derecho durante más de 240 años en el país. Así que él quiere verdaderamente reafirmar y cambiar históricamente para los próximos 30-40 años la composición del tribunal y hacerlo sólidamente conservador porque puede lograr muchas decisiones favorables a su concepción de lo que debería pasar en el país en los próximos años.

VOA: ¿Esta posibilidad de tener otro de sus nominados elegido para la Corte Suprema, fortalece al presidente Trump, y en este sentido cómo quedan los demócratas y sobre todo el movimiento liberal?

Viano: Bueno, los demócratas sí se encuentran en una situación muy seria, muy negativa, porque claramente el presidente creo que va obtener la aprobación de este juez, particularmente después que los republicanos cambiaron las reglas de la votación. Antes requería 60 votos, ahora sólamente requiere 50, lo que lo hace tan difícil de obtener porque hay senadores demócratas que tienen que votar a favor porque son senadores en estados muy republicanos y quieren ser reelegidos y no pueden permitirse el lujo de votar en contra del juez nominado por el presidente.

VOA: ¿Por qué cree que el presidente Trump nominó a Kavanaugh?

Viano: El presidente también lo hizo para protegerse. Este juez Kavanaugh fue muy inteligente porque él envió mensajes a través de sus entrevistas, diciendo que pensaba que el presidente no debería de ser, digamos, ocupado con investigaciones, con acusaciones, con responder a un fiscal investigador y que tenía gran inmunidad contra cualquier investigación - en referencia a las investigaciones del fiscal especial Robert Mueller-. Este discurso le gustó mucho a Trump, yo creo que Kavanaugh se autonominó, porque le dio al presidente la idea que “si tú me nóminas, yo cuando sea juez en la Corte Suprema, voy a protegerte, voy a decir no, no, no, eso no se puede hacer porque el presidente cuando es presidente tiene inmunidad”.

VOA: ¿Profesor, sin embargo, esta posición viene incluso desde el escándalo que rodeó al presidente Bill Clinton, verdad?

Viano: Sí claro, pero en el caso del presidente Clinton hubo una investigación que duró dos años para el llamado, ‘White Water’, que fue una inversión en bienes raíces del presidente Clinton cuando era gobernador de Arkansas con su esposa, y después de lo que pasó con Mónica Lewinsky esa investigación también claramente, en aquel tiempo, el fiscal que se llamaba Starr, pudo hacer su trabajo y concluir que el presidente merecía ser denunciado, digamos a la Cámara de Representantes para el ‘impeachment’ y lo hicieron.

VOA: ¿Qué condiciones debe cumplir un candidato para la Corte Suprema de justicia?

Viano: Bueno, claramente tiene que ser una persona con un conocimiento de jurisdicción muy profundo, excepcional en el sentido de honestidad, de formación intelectual y emocional. Alguien que verdaderamente ama el país y quiere aplicar la ley como está escrita, así que es algo extremadamente importante. Claramente hay otras consideraciones, por ejemplo, políticas, consideraciones en ese sentido, en el caso del presidente Trump, de protegerse contra esta investigación del fiscal Mueller con un juez que podría votar que eso no vale nada, que el presidente está protegido por su oficio y que no puede ser atingido por ninguna acusación, así que teóricamente deberían de ser los mejores de los mejores, en realidad hay consideraciones políticas concretas, que lo hacen un poco diferente.