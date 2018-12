Anuncian nominaciones para los Grammy

Las nominaciones a los premios Grammy 2019 fueron anunciadas el viernes.

La música de "Black Panther", con Kendrick Lamar en su papel protagónico, es propietaria oficial de los Premios Grammy 2019, donde las mujeres están fuertemente representadas en las cuatro categorías principales después de un año en el que apenas se sintió su presencia.

La Academia de Grabación anunció el viernes que Lamar es el principal contendiente con ocho nominaciones, incluyendo siete para su compañero musical en el gigante de los Estudios Marvel, protagonizada por Chadwick Boseman y Michael B. Jordan. "Black Panther: The Album, Music From and Inspired By" está nominada para álbum del año, una categoría en la que las mujeres conforman cinco de los ocho nominados.

Cardi B, Kacey Musgraves, Janelle Monae, H.E.R. y Brandi Carlile también se juegan el premio principal, junto con Drake y Post Malone.

La próxima entrega de los Grammys son los primeros en el que la academia extendió sus cuatro categorías principales de cinco nominados a ocho.

En la categoría por álbum del año está nominada la rapera Cardi B con su álbum “Invasion of Privacy”. Cardi recientemente anunció su separación de su aún esposo y padre de su hija, Offset.

Para mejor álbum pop vocal está nominada la cantante latina, Camila Cabello con su primera nominación a los premios, junto con otras mujeres que han triunfado en la música pop como Taylor Swift y Ariana Grande, quien ha obtenido gran éxito este año con su álbum, “Sweetener”.

Demi Lovato, quien sufrió una recaída después de seis años de sobriedad y fue hospitalizada por una sobredosis en julio, obtuvo una nominación a la mejor actuación de dúo/grupo pop por "Fall In Line", que fue un dúo con Christina Aguilera.

Mac Miller recibe primera nominación

​Exactamente tres meses después del fallecimiento del rapero Mac Miller, su más reciente y último álbum “Swimming”, es nominado en la categoría de mejor álbum rap.

Esta es la primera nominación a los Grammy que obtiene Mac Miller.

El cantante fue encontrado muerto en su casa de Studio City, California el pasado 7 de septiembre, por una aparente sobredosis de drogas.

La 61ª edición de los premios Grammy se emitirá el 10 de febrero a través de la cadena CBS y se transmitirá en vivo desde el Staples Center en Los Ángeles, California.