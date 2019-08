"No time to die": la #25 de James Bond

NO TIME TO DIE

En la ciudad de Los Angeles fue anunciado el martes el título oficial de la nueva película de James Bond para su vigésimo quinto aniversario.

Los productores Michael G. Wilson y Barbara Broccoli dieron a conocer que la aventura #25 de Bond se llamará “No Time To Die”.

La película, de EON Productions de Albert R. Broccoli, Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) y Universal Pictures International está dirigida por Cary Joji Fukunaga y protagonizada por Daniel Craig, quien regresa para su quinta película como James Bond 007, personaje creado por Ian Fleming.

“No Time To Die” se encuentra actualmente en producción.

La película se estrenará a nivel mundial desde el 3 de abril de 2020 en el Reino Unido a través de Universal Pictures International y en los Estados Unidos el 8 de abril, a través de United Artists Releasing.

“No Time To Die” también está protagonizada por Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Ana de Armas, Rory Kinnear, Jeffrey Wright y Ralph Fiennes.

En “No Time To Die”, Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica, algo que le dura poco cuando su viejo amigo Félix Leiter, de la CIA, aparece pidiéndole ayuda.

La misión de rescatar a un científico secuestrado resulta ser mucho más traicionera de lo esperado, con un misterioso villano armado con nueva tecnología.

NEW KIDS ON THE BLOCK

Para el 24 de agosto el The Mixtape Tour de los New Kids on the Block con Salt-N-Pepa, Debbie Gibson, Naughty by Nature y Tiffany habrá recaudado 53 millones 200 mil dólares, la sexta gira norteamericana de New Kids on the Block por EEUU y Canadá desde que se reunieron en 2008.

The Mixtape Tour ha vendido 662.911 entradas de acuerdo a cifras de Billboard Boxscore.

NKOTB ha realizado 55 conciertos en 73 días, del 2 de mayo al 14 de julio.

IT MUST HAVE BEEN LOVE

Recordábamos hace unos días en conversación con el colega Leonardo Bonett la banda sonora de la película “Pretty Woman”, que incluye Pretty Woman cantada por Roy Orbison, un remix de Fame de David Bowie y esta pieza del dúo sueco Roxette, It must have been love.

“Pretty Woman”, con Richard Gere y Julia Roberts, fue estrenada en EE. UU. el Día de San Valentín, 14 de febrero de 1990.