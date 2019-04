No hay nada malo con la ayuda de los rusos, dice el abogado de Trump

El abogado del presidente Donald Trump, Rudy Giuliani, insistió en que "no había nada de malo" en que la campaña del presidente en 2016 tomara información de los rusos, ya que los demócratas de la Cámara prometieron intensificar las investigaciones sobre la mala conducta de la campaña y los posibles delitos de obstrucción detallados en el informe del fiscal especial Robert Mueller.

Giuliani calificó el esfuerzo de la campaña de Trump para obtener ayuda política de representantes del gobierno ruso, posiblemente mal aconsejados pero no ilegales.

"No hay nada de malo en tomar información de los rusos", dijo Giuliani el domingo, refiriéndose a una reunión de Trump Tower en junio de 2016 en la que participaron el hijo de Trump, Donald Jr., el yerno Jared Kushner y el expresidente de la campaña de Trump, Paul Manafort, y una abogada vinculada a Rusia. La campaña de Trump buscaba información dañina sobre la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton.

Los programas de noticias del domingo ofrecieron lo último de ambas partes después del anticipado lanzamiento el jueves del informe redactado de 448 páginas de Mueller sobre su investigación de dos años sobre la interferencia de Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. Mueller no encontró evidencia de una conspiración entre Rusia y la campaña de Trump y no tomó ninguna decisión sobre la obstrucción de la justicia.

Giuliani refutó al senador Mitt Romney, republicano por Utah, quien dijo en una declaración en Twitter el viernes que estaba "enfermo" por los hallazgos en el informe de Mueller que citaban detalles sobre cómo la campaña de Trump acogió la basura política de Rusia.

Giuliani dijo que Romney debería "detener las críticas", indicando que aceptar información negativa sobre un oponente político es algo común. "Hubiera aconsejado, solo por exceso de precaución, no lo hagas", dijo. Sin embargo, "no hay crimen".

Presionado sobre si hay algo malo en el uso de información robada por adversarios extranjeros, Giuliani dijo: "Depende del material robado".

Trump, quien pasó el fin de semana festivo en su club privado Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, afirmó en tuits el domingo que el informe de Mueller lo había exonerado por completo y que los continuos esfuerzos de los demócratas para investigarlo serían políticamente costosos.

"A pesar de que no hay colusión, no hay obstrucción, los radicales de la izquierda demócratas no quieren continuar legislando por el bien de la gente, sino solo para investigar y perder tiempo. Esto le está costando mucho a nuestro país y costará a los demócratas mucho tiempo en 2020!", tuiteó.

Mueller explícitamente no exoneró a Trump en el informe sobre la cuestión de la obstrucción, citando en parte las directrices del Departamento de Justicia de que un presidente en ejercicio no debería ser acusado.

Sin descartar el juicio político, el representante Jerrold Nadler, quien preside el comité de la Cámara de Representantes que celebraría audiencias de juicio político, dijo que seguía desconcertado por el hecho de que Mueller no presentara cargos de conspiración criminal contra aquellos en la reunión de Trump Tower.

"Todo lo que tienes que probar para la conspiración es que entraron en una reunión de las mentes para hacer algo mal y tuvieron un acto manifiesto. Entraron en una reunión de las mentes para asistir a una reunión para obtener material robado sobre Hillary (Clinton). Fueron a la reunión. Eso es conspiración allí mismo ", dijo Nadler, demócrata por Nueva York.

Nadler dijo que ahora le correspondía al Congreso investigar el asunto después de que el abogado especial dijo que no había pruebas suficientes para presentar cargos de conspiración criminal, pero detallaba 10 acusaciones de los intentos de Trump de obstruir la investigación de Rusia que dejó abierta si Trump violó la ley.

Cuando se le preguntó si las infracciones son imputables, Nadler dijo a la NBC: "Si se prueba, algo de esto sería impugnable, sí". Dijo que el enfoque actual de los demócratas es "ir a donde nos llevan las pruebas".

Nadler citó al Departamento de Justicia por el informe completo que no fue redactado y dijo el domingo que estaba agregando al exabogado de la Casa Blanca Don McGahn a la lista de personas a las que llamaría a declarar ante su comité, junto con Mueller y el fiscal general William Barr.

Según el informe del abogado especial, McGahn estaba entre los asesores de Trump que efectivamente detuvieron los esfuerzos de Trump para influir en la investigación de Rusia, rechazando su demanda de poner en marcha el despido de Mueller.

Nadler dijo que espera que el Departamento de Justicia cumpla con la citación para el informe completo antes del 1 de mayo, el mismo día en que Barr testificará ante un comité del Senado y un día antes de que Barr comparezca ante el panel de Nadler. Nadler convocó a Mueller para declarar antes del 23 de mayo.

Los líderes demócratas se encuentran bajo una creciente presión de las estrellas en ascenso del partido y de algunos candidatos presidenciales de 2020, entre ellos la senadora Elizabeth Warren de Massachusetts y Julian Castro, un exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, para iniciar los procedimientos de juicio político.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, está presionando para un enfoque paso a paso para la supervisión de Trump por parte de la Cámara de Representantes y se ha negado a considerar el juicio político sin apoyo público, incluidos los republicanos. Pelosi convocará a los demócratas de la Cámara el lunes para evaluar los próximos pasos.

El senador Mike Lee, miembro del Comité Judicial, dijo que sería un "error" que los demócratas continuaran con las investigaciones que podrían llevar a un proceso de juicio político, argumentando que el público estadounidense no lo tolerará después de que Mueller no llegó a la conclusión de que se habían cometido delitos.



"Es hora de seguir adelante", dijo Lee, republicano por Utah.



Giuliani dijo que el equipo legal de Trump estaba sopesando si lanzaría una refutación escrita detallada al informe Mueller."



Puede que sea necesario, ya sea que sigan adelante con las audiencias o no, si otros temas son planteados por personas diferentes. Probablemente haya un punto en el que lo usaremos. En este momento creemos que el debate público también se está desarrollando tan bien como se puede", dijo.



En el informe redactado, Mueller dijo que consideraba presentar cargos por la reunión de Trump Tower, pero finalmente no obtuvo pruebas admisibles de que los funcionarios de la campaña involucrados sabían que las acciones eran ilegales. La reunión planteó dudas sobre si Trump Jr. y otros violaron la prohibición federal de las contribuciones extranjeras a las campañas políticas estadounidenses.



"Sobre los hechos aquí, es poco probable que el gobierno pueda probar más allá de la duda razonable de que los participantes de la reunión del 9 de junio tenían conocimiento general de que su conducta era ilegal", señala el informe. "La investigación no ha desarrollado evidencia de que los participantes en la reunión estaban familiarizados con la prohibición de contribuciones extranjeras o la aplicación de la ley federal al contexto fáctico relevante".



Giuliani habló en el programa "Estado de la Unión" de CNN, " Fox News Sunday" y "Meet the Press" de NBC. Nadler también apareció en NBC. Lee estuvo en "Face the Nation" de CBS.