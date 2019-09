Nieto de Churchill será expulsado de Partido Conservador tras desafiar a Johnson

Nicholas Soames, nieto del líder británico de la Segunda Guerra Mundial Winston Churchill, será expulsado del Partido Conservador después de votar contra el Primer Ministro Boris Johnson sobre el Brexit.

La medida contra el grande del Partido Conservador marca uno de los giros más extraños en la crisis de tres años del Brexit que se ha apoderado de un país que alguna vez se promocionó como un pilar de confianza de la estabilidad económica y política occidental.

Soames fue uno de los 21 legisladores conservadores que se rebelaron, incluido Ken Clarke, de 79 años, el legislador británico más antiguo en la Cámara de los Comunes, y el ex ministro de finanzas Philip Hammond. Todos serán expulsados.

Cuando se le preguntó a Soames si este era el final del Partido Conservador que su abuelo conoció, dijo: "No. Pero es una mala noche".

"Es una lástima, una gran pena, que desde mi punto de vista todo esto haya sido planeado: esto es exactamente lo que querían y tratarán de tener una elección general que es lo que querían".

Desde que asumió el cargo de primer ministro hace seis semanas, Johnson ha sido despiadado: supervisó una de las mayores purgas de ministros del gabinete en la historia británica moderna y ha interrumpido una sesión del parlamento para aumentar la probabilidad de que Gran Bretaña abandone la UE, con o sin trato.

Después de una derrota a manos de una alianza de legisladores opositores y rebeldes en su propio partido, los ejecutores de Johnson hablarán con aquellos que desafiaron su orden y los expulsarán, dijo un portavoz de Downing Street.

En total, legisladores con más de 330 años de experiencia en el parlamento serán expulsados del partido de Johnson, el mismo partido que perdió su mayoría activa el martes.

"El jefe de los líderes de bancada, que es mi amigo y a quien aprecio mucho, me ha dicho que será su triste deber escribirme mañana para informarme que me quitaron el liderazgo de la bancada después de 37 años como miembro conservador de Parlamento ", dijo Soames. "Eso es lo que pasa en la guerra. Sabía lo que estaba haciendo".

Soames, de 71 años, quien fue nombrado caballero por la reina Isabel en 2014, ha sido miembro del parlamento desde 1983 y anteriormente se desempeñó como ministro de defensa junior. Él es el hijo de Mary Soames, el más joven de los cinco hijos de Churchill.

Churchill

Churchill ocupa un lugar especial en la cultura británica como vencedor de la Segunda Guerra Mundial y, hasta ahora, como el estadista británico más poderoso del siglo XX: un "bulldog británico" que podía defenderse de Josef Stalin y Harry Truman.

Johnson ha hablado repetidamente de su admiración por Churchill, y en 2014 publicó una biografía llamada "El factor Churchill: cómo un hombre hizo historia".

En la introducción, Johnson, entonces alcalde de Londres, escribió: "Cuando era niño no había dudas al respecto. Churchill fue el mejor estadista que Gran Bretaña jamás haya producido".

Cuando era niño, Soames dijo que desconocía la importancia de su abuelo y ha contado cómo, cuando tenía cinco años, visitó a Churchill en su habitación y le preguntó: "Abuelo, ¿es verdad que eres el hombre más grande del mundo?".

"Churchill respondió: "Sí, ahora vete a la mierda".

Andrew Adonis, miembro del opositor Partido Laborista, dijo que Churchill se habría deseleccionado del Conservador si se manejara como ahora porque se opuso al intento del primer ministro Neville Chamberlain de asegurar la paz con Adolf Hitler de Alemania un año antes de la Segunda Guerra Mundial.

"Churchill mismo habría sido deseleccionado", dijo. "Chamberlain lo atacó amargamente por" socavar su posición negociadora" en Munich y hubo un intento de deselección".

Una fuente cercana al grupo que votó en contra del gobierno dijo que la votación del martes es el primer paso en un proceso para evitar una salida sin acuerdo económicamente perjudicial.

"El No. 10 respondió quitando el liderazgo de bancada a dos ex cancilleres, un ex canciller y nieto de Winston Churchill", dijo la fuente. "¿Qué le ha pasado al Partido Conservador?".