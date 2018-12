Nick Jonas y Priyanka se casan en la India

BEAUTIFUL: CAROLE KING

Ya se está presentando en el Teatro Nacional de Washington el musical “Beautiful” sobre la cantautora estadounidense Carole King, con Sarah Bockel en el papel principal.

El dramaturgo Douglas McGrath, ganador del premio Tony, es el autor del libretto que contiene canciones compuestas por King junto a Gerri Goffin, además de temas de Barry Mann, Cynthia Weil y Phil Spector.

Estrenada oficialmente en San Francisco en 2013, “Beautiful” se presenta aquí en la capital estadounidense hasta el 30 de diciembre.

THANK YOU, NEXT

El tema de Ariana Grande "Thank you, next" se ha convertido en el video musical que más rápidamente ha alcanzado 100 millones de reproducciones, en menos de 4 días, dio a conocer el martes el servicio de videos Vevo.

El video fue estrenado el 30 de noviembre.

El récord anterior lo tuvo el video de "Hello", de la cantante británica Adele, en 2015, que tardó cinco días en alcanzar la cifra.

NICK JONAS WEDDING

Priyanka Chopra, estrella de cine de India y de la televisión estadounidense, y el cantante de Jonas Brothers, Nick Jonas, celebraron su boda en una deslumbrante recepción en Nueva Delhi, el martes, acompañados por celebridades como el primer ministro indio Narendra Modi y estrellas de Hollywood.

Chopra, de 36 años, y Jonas, 10 años menor que ella, se comprometieron a principios de 2018.

La nueva esposa que también fue Miss Mundo, protagonizó tres temporadas de "Quantico" de ABC en Estados Unidos y es una de las estrellas de cine mejor pagadas de Bollywood.

BAND AID - DO THEY KNOW IT'S CHRISTMAS?

Cerramos con Sting, Phil Collins, David Bowie, Bono, Elton John, Boy George, George Michael y Paul McCartney, entre otros, quienes en 1984 formaron Band Aid, una alianza caritativa británica e irlandesa con el fin de recaudar fondos para combatir la hambruna en Etiopía.

"Do They Know It's Christmas?" llegó al número nº1 en las listas musicales durante la Navidad de ese año, 1984.