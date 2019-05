Nicaragüenses rinden homenaje a víctimas del Día de las Madres de hace un año

Nicaragüenses rindieron homenaje con una misa este jueves 30 de mayo, Día de las Madres, a los asesinados durante las protestas sociales en el país, así como a sus progenitoras. Los manifestantes llegaron a la catedral de Managua, con banderas azules y blancas, mantas y fotografías de los asesinados.

Iris Lagos, madre de Noel Calderón y esposa de Humberto Parrales, ambos asesinados por paramilitares la madrugada del 16 mayo, en el sector de Bello Horizonte, en la capital, aseguró que no tiene que celebrar.

"En realidad me quitaron a lo más querido que es un hijo, para mi este año que pasó lo anhelo, lo busco, me imagino que algún día va a llegar y me va a decir 'hola mamá, ¿cómo amaneciste?'” declaró Lagos, mientras intentaba contener las lágrimas antes de ingresar a la misa.

Alejandra Rivera Ruiz, quien perdió un hijo durante los ataques de la manifestación del 30 de mayo, aseguró que todavía no supera el dolor de la pérdida de su hijo, Daniel Reyes. “Tristeza dolor y los malos recuerdos que nos deja ese día el 30 de mayo del 2018 que dejó marcado la dictadura de los Ortega Murillo los corazones de las madres de ese día de la masacre que hubo”, aseguró.

La catedral de Managua y otros puntos de la ciudad permanecieron rodeados durante toda la realización de la misa y las manifestaciones sociales en los predios. Juan Sebastián Chamorro, de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia dijo a la Voz de América que: “es realmente una práctica que están implementando cada vez que hay una manifestación un excesivo uso de la fuerza policial, el asedio a la marcha de hoy es ya a lo que estamos acostumbrados, lo importante es que la gente llegó a la Catedral, fue un evento muy emotivo”.

Chamorro recordó que el pasado 30 de mayo la Policía Nacional en conjunto con fuerzas paramilitares disparó contra manifestantes que marchaban para recordar a las primeras víctimas de la represión estatal, en aquel entonces 16 jóvenes perdieron la vida, recordó.

En su emotiva homilía, el sacerdote Silvio Romero pidió a las madres de los asesinados y a los jóvenes asistentes tener esperanza pues “Nicaragua está en labor de parto”. La eucaristía comenzó con la solidaridad de los sacerdotes a los fallecidos que nombraron uno a uno.

Mientras el gobierno de Nicaragua liberó este 30 de mayo a 50 de los considerados presos políticos, como gesto de voluntad de cumplir los acuerdos asumidos en la mesa de negociación con la oposición.