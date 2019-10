Banco Central de Nicaragua sigue sin revelar cifras sobre el turismo en el país 

El Banco Central de Nicaragua mantiene en espera las estadísticas de 2019 sobre la situación del turismo en el país, luego de un año en el que la crisis provocó una estrepitosa caída del sector.

El vicepresidente de la Cámara Nacional de Turismo, Carlos Schütze, aseguró que el silencio estatal genera mayor incertidumbre en el sector.

“Pues no estamos claros, no sabemos, hay varias cifras que se están esperando en diferentes sectores, el turismo es de los más afectados, entonces considero importante que el Banco Central nos provea cifras para poder proyectarnos, se rumora que pronto van a sacar las cifras, no sabemos realmente”, explicó a VOA Noticias.

Según Schütze se estima que el sector cerrará el año igual que en 2018, con unos 600 mil turistas y una inversión por encima de los 500 millones de dólares, empujado por visitantes mochileros y de negocios.

Aún con estas predicciones, los empresarios y turoperadores no pierden la esperanza en que las estadísticas a nivel nacional se eleven durante los últimos meses del año.

“Se estima que vamos a cerrar, probablemente, igual que el 2018, depende del sector: tenemos aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, ha habido cierto turismo que viene e invierte poco, turismo mochilero digamos; igual que el turismo de negocio, esperamos cerrar con unos 600 mil turistas y una inversión similar en el año 2019”, añadió.

En tanto, Leonardo Torres actual presidente de la Cámara Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Turística, y miembro de la Junta directiva del Banco Central, manifestó que pronto se publicarán estos indicadores.

“Seguramente nos la trasladarán en los próximos días y semanas para hacer nuestras proyecciones de cierre de año, los datos oficiales los tendremos en febrero del 2020, pero no tenemos dudas de que la industria se está dinamizando, vemos mayores ingresos de turistas por el aeropuerto”, indicó.

En 2018 los ingresos generados por el turismo fueron de 544.4 millones de dólares, inferior a los 840.5 millones en 2017, lo que equivale a una disminución de 35.22 porciento.

Según el Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2019-2022, del Instituto Nicaragüense de Turismo, se anticipa que este año los ingresos del rubro rondarían los 588 millones de dólares.