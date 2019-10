Madres de presos políticos en Nicaragua proponen ley de amnistía

Madres de los considerados presos políticos en Nicaragua, que aún se encuentran dentro del sistema penitenciario del país, llegaron hasta la Asamblea Nacional este martes para entregar una propuesta de ley que permita garantizar la libertad de los detenidos.

Diana Lacayo, Coordinadora de la Asociación de Madres, aseguró que la iniciativa de ley se denomina “No más presos políticos”.

“Estamos aquí para pedir a la Asamblea que sean justos y nos aprueben la ley para que nuestros hijos salgan de allí, ellos no han hecho nada, absolutamente nada y ellos en realidad son presos políticos”, dijo Lacayo a medios de comunicación.

La iniciativa fue recibida en el Parlamento por el diputado Jimmy Blandón, del partido Liberal Constitucionalista, quien aseguró que la ley será remitida a la secretaría de este poder del Estado para su respectivo procesamiento y debate.

El parlamentario aseguró que las madres de los detenidos contarán con el apoyo de este partido político en su demanda, aunque es una fuerza minoritaria dentro de la Asamblea Nacional.

“En el día de hoy vamos a presentar la Ley “No más Presos Políticos”, que ya la habíamos recibido de ellos, con mas de 10 mil firmas de solicitud que nos trajeron. En este momento ya está lista la ley, se está dando el procedimiento para presentarla en la primera secretaría”, dijo Blandón.

Sin embargo, el diputado Wilfredo Navarro, aliado del Frente Sandinista explicó que la iniciativa no tiene claridad en su demanda. “La ley es toda enredada, habla de sobre seguimientos y cosas, no dice que es amnistía, no se puede tramitar como amnistía, no habla de indultos tampoco, la ley es incongruente y no definen qué es lo que quieren”.

Como propuesta, la iniciativa de ley debe pasar a la secretaría en la Asamblea Nacional, posteriormente revisada por la Junta Directiva y luego pasar a debate en el plenario. La Asociación de Madres de presos políticos sostiene que en las cárceles de Nicaragua todavía hay más de 120 privados de libertad por razones políticas.

Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron en el mes de junio una cuestionada Ley de Amnistía que permitió la libertad de al menos 50 presos políticos, bajo esta medida; sin embargo, opositores criticaron la Ley por considerar que deja impune a los responsables de la represión estatal.