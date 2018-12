Juez dicta prisión preventiva contra jefa de prensa de 100%Noticias

Después de permanecer más de 24 horas detenida, la periodista Lucía Pineda Ubau, jefa de prensa del medio nacional nicaragüense, 100%Noticias –clausurado por el gobierno de Daniel Ortega– fue presentada ante los Juzgados de Managua. En la diligencia, la comunicadora fue acusada de ser la presunta autora de delitos de “provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas”, según informó una nota divulgada en el sitio web del Poder Judicial nicaragüense.

Durante la exposición de cargos, el Ministerio Público aseguró que desde el canal de televisión Cien por Ciento Noticias, Lucía Pineda Ubau presuntamente propició e "incitó al odio" por razones de discriminación política, “difundiendo en la televisora y en redes sociales informaciones falsas y sin corroborar, con la intención de generar zozobra y odio radical hacia los simpatizantes y miembros del partido Frente Sandinista de Liberación Nacional”.

Asimismo, los funcionarios acusaron a la periodista de incitar al odio “hacia la institución del orden, la Policía Nacional, en clara provocación e inducción a cometer delitos graves conexos, como daños a la propiedad pública y privada, amenazas y asedios, entre otros”.

Los cargos imputados a la periodista son los mismos por los cuales fue acusado el director de 100% Noticias, Miguel Mora, quien también fue detenido el viernes en un operativo policial en el medio de comunicación.

Por orden del Juez Sexto de Audiencias de la capital nicaragüense, ordenó prisión preventiva para la comunicadora y programó la audiencia inicial del juicio en su contra, para el día 25 de enero del 2019.

Costa Rica exige garantías de debido proceso para Lucía Pineda

Horas antes de la acusación contra la jefa de relaciones públicas del Canal 100% Noticias, el Gobierno de Costa Rica ordenó al consulado en Nicaragua que activara el “protocolo de protección de nacionales”, ya que Lucía Pineda Ubau, además de ciudadanía nicaragüense, también posee la nacionalidad costarricense.

La administración del presidente Carlos Alvarado Quesada, también solicitó al gobierno de Daniel Ortega autorizar una visita consular para comprobar las condiciones en las que se encontraba la periodista.

De igual forma, el gobierno de Costa Rica, hizo explícita su preocupación por la situación política de Nicaragua y deploró lo que considera como una “escalada de represión y persecución” contra la prensa nacional de ese país.

“Reitero la preocupación de nuestro Gobierno por el grave deterioro de los derechos humanos en Nicaragua y abogo por el pleno respeto a las libertad de todas las personas”, escribió el mandatario costarricense en su cuenta de Twiter.

Obispo lamenta ataque a periodistas

Otro que abogó por los periodistas privados de la libertad fue monseñor Silvio Báez, Obispo Auxiliar de Managua. El alto jerarca de la Iglesia Católica nicaragüense, denunció que lo ocurrido en 100% Noticias es “irreprochable e inaceptable”, pues “todo atropello contra la prensa es una herida profunda a la sociedad entera”.

“Yo a Miguel (Mora) lo conozco. Somos amigos y hermanos. Con Miguel yo he platicado muchas veces y he rezado muchas veces, y sé que es un hombre de paz y respetuoso de los derechos humanos. Es un hombre de Dios. Igual puedo decir lo mismo de Lucía Pineda. Me duele lo que han pasado y espero se pueda rectificar esta decisión, y no tengamos periodistas retenidos”, dijo Báez al ser consultado por la Voz de América. En igual sentido se pronunció la periodista de 100% Noticias, Daliana Ocaña, para quien el proceso judicial contra Lucía Pineda Ubau, es una forma de criminalizar la labor de informar.

​“Sabemos la trayectoria de Lucía. Son más de 20 años de que Lucía hace periodismo. Nos parece injusto que ahora, por tener una postura ética profesional que ha mantenido en su trayectoria, tenga que enfrentar un proceso judicial que sabemos que a todas luces está viciado y lo que pretende es criminalizar el ejercicio del periodismo aquí en Nicaragua”, expresó Ocaña. La comunicadora también recalcó que durante gobiernos de oposición, su colega también asumió un rol crítico y de fiscalización al poder.

Las organizaciones defensoras de la libertad de expresión siguen expresando un contundente rechazo a las medidas tomadas por la administración de Daniel Ortega en contra de la prensa independiente en su país, mientras que la casa presidencial guarda silencio sobre los casos que desataron fuertes reacciones de la comunidad internacional el viernes en la noche, cuando fuerzas policiales y paramilitares tomaron las instalaciones del Canal 100% Noticias, apresaron a su director y otros 3 funcionarios del medio y cerraron toda posibilidad de difusión.