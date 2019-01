Nicaragua: El periodista Carlos F. Chamorro se exilia en Costa Rica por amenazas del gobierno de Ortega

El periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro anunció su exilio en la vecina Costa Rica, en medio de la crisis que vive la nación y tras denunciar que existen amenazas en su contra por parte del gobierno de Daniel Ortega.

Chamorro, un reconocido periodista que ha denunciado acoso por parte de las autoridades del país, es hijo de la expresidenta Violeta Chamorro y de Pedro Joaquín Chamorro, un destacado periodista asesinado en 1978 durante la dictadura de Anastasio Somoza.

El propio Chamorro informó el domingo que el gobierno de Costa Rica lo había acogido junto con su esposa.

"Ante estas amenazas extremas, me he visto obligado a adoptar la dolorosa decisión de salir al exilio para resguardar mi integridad física y mi libertad, y sobre todo para poder seguir ejerciendo el periodismo independiente desde Costa Rica, donde me encuentro en este momento", dijo Chamorro en una nota divulgada por el diario Confidencial.

La nota alude a que este lunes se cumple un mes del cierre del diario 100 % Noticias y del encarcelamiento de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. "Están acusados por presuntos delitos criminales, por ejercer el periodismo bajo altos estándares de independencia y profesionalismo", apuntó Chamorro.

Además explicó que "se cumplen más de cinco semanas del asalto ilegal por parte de la Policía Nacional contra la redacción de Confidencial y Esta Semana y la toma de nuestras instalaciones, que hasta este momento se mantienen confiscadas por las vías de hecho".

La Policía de Nicaragua allanó y confiscó las oficinas de Chamorro y todos sus equipos de trabajo en diciembre pasado. La presión sobre la prensa independiente del país se agudizó también a fines de diciembre pasado.

Organismos de derechos humanos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han criticado enérgicamente la situación en la nación centroamericana.

Nicaragua vive una severa crisis desde abril pasado, cuando estudiantes universitarios comenzaron a protestar por una reforma a la seguridad social que mutaron luego a exigir la salida del gobierno de Ortega y justicia por los primeros muertos durante las protestas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabiliza 324 muertos durante las protestas. En medio de la crisis más de 60 periodistas se han exiliado, según estadísticas de organizaciones gremiales.

