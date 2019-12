Cinco personas muertas en dos enfrentamientos el fin de semana en Masaya

Dos agentes policiales y tres civiles perecieron este fin de semana en Masaya en sendos tiroteos ocurridos el día sábado y el domingo en el barrio Cailagüa.

De acuerdo a la versión oficial presentada por la Policía Nacional, por medio del Comisionado General Jaime Antonio Vanegas,los hechos violentos se registraron mientras intentaban capturar a una agrupación delincuencial conocida como “Chabelo”, misma que se dedicaba a cometer asaltos en la zona.

“Los delincuentes dispararon con armas de fuego en contra de los miembros de la patrulla asesinando a nuestro hermano suboficial Luis Alexander Mendieta Alemán y lesionado a dos compañeros policías”, dijo el comisionado general, citando el comunicado.

Todo se originó con una llamada telefónica a la Policía, luego en el barrio Cailagüa se desarrolló un enfrentamiento armado, donde murió un agente policial, dos más resultaron heridos y un civil detenido.

La Policía informó el sábado que tras ese tiroteo estaba dando persecución a José Isaías Ugarte López, alias Chabelo, quien había huido de la balacera y era señalado como el supuesto líder de una banda delictiva que cometía robos.

En un segundo tiroteo el día domingo perdió la vida el Sub oficial Mayor Carlos Alberto Suce Ortiz de 32 años. De acuerdo a la policía el hecho ocurrió a las diez de la mañana, en la zona de Niquinohomo, cuando en un retén policial hicieron alto a un vehículo que viajaba a alta velocidad y sin placas. Según el informe los ocupantes abrieron fuego contra los agentes, quienes también respondieron con disparos.

La versión de los familiares de los civiles quienes perdieron la vida en ambos tiroteos contradice lo expuesto por la policía, ellos aseguran que el hecho obedece a que ellos son conocidos opositores al gobierno de Daniel Ortega y hace meses eran perseguidos por la policía.

Ángela Oporta, esposa de José Isaías Ugarte López (alias Chabelo) uno de los tres hombres abatidos a tiros este fin de semana en Masaya, negó que su esposo fuera un delincuente.

“Eso es falso, es muy falso, el se unió a esta lucha por un cambio que necesita este país, mi esposo no le ha hecho nada a nadie, no ha robado, no ha matado, a como se dice es un hombre honesto, que quede claro que el no fue un delincuente”, dijo Oporta durante las honras fúnebres de su pareja.

Otros dos civiles perdieron la vida en los tiroteos y Norlan José Cárdenas Ortiz fue detenido por la policía Nacional. En conferencia de prensa la familia del joven desmintió que sea delincuente, tal como afirmaron las autoridades.

“Él (Norlan) es digno, honrado, no es ningún delincuente ni pertenece a una banda delincuencial como los policías dicen en su pronunciamiento”, denunció Ruth Martínez Ortiz, hermana de Norlan, quien también afirmó que su padre, Miguel Ángel Cárdenas, fue detenido por la policía cuando ésta realizó una redada en Masaya buscando el paradero de Chabelo.