Netflix sube precios a suscriptores en EE.UU.

Netflix está elevando sus precios en Estados Unidos entre un 13 y un 18 por ciento, su mayor incremento desde que la compañía lanzó su servicio de transmisión de video hace 12 años.

Su plan más popular verá el mayor aumento, a $ 13 por mes desde $ 11. Esa opción ofrece transmisión de alta definición en hasta dos dispositivos diferentes conectados a Internet simultáneamente. Incluso al precio más alto, ese plan sigue siendo unos pocos dólares más barato que HBO, cuyo servicio de transmisión cobra $ 15 por mes.

El dinero extra ayudará a pagar la enorme inversión de Netflix en programas y películas originales y financiará la pesada deuda que ha asumido para protegerse de rivales como Amazon, Disney y AT&T.

Mientras que los suscriptores pueden lamentar una mayor factura mensual, Wall Street se animó, enviando las acciones a más del 6 por ciento en las operaciones del mediodía.

Esto marca la cuarta vez que Netflix ha elevado sus precios en Estados Unidos; La última alza llegó a finales de 2017. Pero esta es la primera vez que los precios más altos llegarán a los 58 millones de suscriptores de EE.UU., el número que Netflix informó a fines de septiembre.

Anteriormente, Netflix había continuado ofreciendo un plan básico de transmisión de $ 8 por mes, al mismo tiempo que aumentaba las tasas en planes más completos con mejor calidad de video y opciones para ver simultáneamente en diferentes dispositivos.

Esta vez, el precio para el plan más barato sube a $ 9 por mes. Un plan premium que ofrece una definición ultra-alta saltará a $ 16 por mes desde $ 14.

Los nuevos precios afectarán inmediatamente a todos los nuevos suscriptores y luego se extenderán a los clientes existentes durante los próximos tres meses. Los clientes en aproximadamente 40 países de América Latina donde las cuentas de Netflix en moneda de Estados Unidos también se verán afectados, a excepción de los mercados internacionales clave como México y Brasil.

Netflix tenía cerca de 79 millones de suscriptores fuera de EE.UU. hasta septiembre.

Los precios más altos podrían alienar a los suscriptores y posiblemente incluso provocar una ola de cancelaciones. Por ejemplo, Netflix enfrentó una gran reacción en 2011 cuando desagregó la transmisión de video de su antiguo servicio de DVD por correo, lo que resultó en un aumento del 60 por ciento en el precio para los suscriptores que querían mantener ambos planes. Netflix perdió 600,000 suscriptores, aproximadamente el 2 por ciento del total de sus clientes en ese momento, después de ese cambio.L

a compañía ahora está apostando a que puede aumentar sus precios gradualmente, reforzada por una serie de aclamados éxitos durante los últimos cinco años que incluyeron "House of Cards", "Orange Is The New Black", "Stranger Things", " The Crown "y, más recientemente, la película" Bird Box ".

"Cambiamos los precios de vez en cuando a medida que continuamos invirtiendo en un gran entretenimiento y mejorando la experiencia general de Netflix", dijo la compañía en un comunicado.

Los consumidores también tienen una gama cada vez mayor de otras opciones de transmisión de video.