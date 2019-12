Netflix lidera nominaciones en los Globos de Oro

NETFLIX

El drama de Netflix "Marriage Story" lideró el lunes una lista de nominaciones a los Globos de Oro dominada por películas sobre hombres blancos y desaires para el actor Robert De Niro y los programas de televisión "Game of Thrones" y el drama de justicia social "When They See Us".

"Marriage Story" obtuvo seis nominaciones, incluyendo mejor drama, y para los actores Adam Driver, Scarlett Johansson y Laura Dern.

THE IRISHMAN

Fue seguido por la película gángsters de Martin Scorsese "The Irishman", y la cinta de Quentin Tarantino "Once Upon A Time in Hollywood", con cinco cada una.

De Niro, estrella de "The Irishman", quedó fuera, aunque sus coprotagonistas Al Pacino y Joe Pesci fueron reconocidos con nominaciones y Scorsese competirá por mejor director.

La categoría de nejor drama cinematográfico incluye el drama de la Primera Guerra Mundial "1917", del director Sam Mendes, el villano de cómics "Joker" y "Los dos papas".

ROCKETMAN

Las películas nominadas a mejor comedia o musical fueron "Dolemite is My Name", la sátira de la era nazi "Jojo Rabbit", la película de misterio "Knives Out" (Saquen los cuchillos) "Once Upon a Time in Hollywood" y la película biográfica de Elton John "Rocketman". "

El servicio de transmisión de Apple Inc obtuvo sus primeras nominaciones a los premios más importantes por "The Morning Show", junto a sus estrellas Jennifer Aniston y Reese Witherspoon.

JOKER

El campo de directores fue un asunto exclusivamente masculino dominado por los veteranos Tarantino, Scorsese, Mendes, Todd Phillips para "Joker" y Bong Joon-Ho, de Corea del Sur, por la sátira social "Parasite".

Netflix dominó las nominaciones tanto en televisión como en cine.

CATS

"Game of Thrones" quedó fuera de la competencia y el musical "Cats" obtuvo solo una nominación por la canción original de Taylor Swift y Andrew Lloyd Webber "Beautiful Ghosts".

La ceremonia de los Globos de Oro, que será presentada por el comediante británico Ricky Gervais, tendrá lugar en Beverly Hills el 5 de enero.

En la ceremonia estarán presentes Beyoncé (nominada por su canción original para "The Lion King"), Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Daniel Craig, Meryl Streep, Tom Hanks, Renee Zellweger, Cate Blanchett, Elton John y el productor de "Catch 22" George Clooney.