Bukele: La migración de salvadoreños "es nuestra culpa"

"La gente no huye de sus hogares porque quiere, la gente huye de sus hogares porque siente que tiene que hacerlo", dijo el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

El mandatario indicó en una reunión informativa en San Salvador el domingo que la muerte de un padre y su joven hija que se ahogó al intentar llegar a Estados Unidos fue "trágica". La fotografía de los dos migrantes boca abajo en el río entre Matamoros, México y Brownsville, Texas, con el brazo de la niña de casi dos años sobre el cuello de su padre, ha ganado atención mundial. Los dos cuerpos fueron devueltos a El Salvador el domingo para el entierro.

"Es nuestra culpa", dijo Bukele. "No hemos podido proporcionar nada. Ni un trabajo decente, ni una escuela decente".

"Tenemos que concentrarnos en mejorar nuestro país y hacer de nuestro país un lugar donde nadie tenga que emigrar", dijo el presidente. Añadió que pensaba que la migración "debería ser una opción, no una obligación".

Bukele dijo que las políticas migratorias de Estados Unidos están "equivocadas". El líder del país centroamericano pidió a Estados Unidos que trabajen con El Salvador para ayudar a que el país sea un lugar seguro para vivir donde las personas puedan tener un empleo bien remunerado. "Sería tan fácil ayudarnos a proporcionar esas dos cosas", dijo Bukele. "Sería mucho más barato".

"Aquí en El Salvador, tienes que cruzar tres fronteras, ríos ... para entrar en un país que no te tratará bien", dijo Bukele. "No solo por las políticas del presidente Trump, sino por el hecho de que usted es un ciudadano de tercera clase. E incluso si cruza, entonces no tendrá papeles, se lo considerará un ilegal".

El presidente Bukele dijo que Estados Unidos no "quiere a nuestra gente y yo quiero a nuestra gente aquí".