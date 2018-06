Nabarro y Haddad: la desnutrición es el "desafío de nuestro tiempo"

Los ganadores de un premio de $250.000 conocido como “el Nobél de la agricultura” dijeron el lunes que la desnutrición es el "desafío de nuestro tiempo" debido a enfermedades relacionadas con la dieta que afectan a casi todos los países.

A David Nabarro y Lawrence Haddad, quienes fueron galardonados en forma conjunta con el Premio Mundial de la Alimentación de este año, se les acredita haber reducido en 10 millones el número de niños con retraso en el crecimiento, presionando a los gobiernos y donantes para mejorar la nutrición.

El retraso en el crecimiento es causado por la desnutrición en la infancia y obstaculiza el crecimiento cognitivo y físico. Los expertos dicen que los efectos son en gran parte irreversibles y que los niños con retraso en el crecimiento generalmente completan menos años de escolaridad y ganan menos dinero cuando son adultos.

Los niños desnutridos también tienden a convertirse en madres desnutridas, perpetuando el ciclo, dijo Haddad, quien encabeza la Alianza Global para una Nutrición Mejorada.

Los niveles de obesidad, diabetes e hipertensión se "dispararon en casi todos los países y el centro de todo esto es la dieta", dijo.

"La gente no puede obtener suficiente comida nutritiva porque es demasiado cara o no está disponible y las cosas que no deberían comer mucho, las que tienen un alto contenido de azúcar, sal y grasa, son realmente baratas y disponibles", dijo a Reuters. "Este es el gran desafío de nuestro tiempo".

Haddad fue ganador conjunto del premio con Nabarro, un médico británico y ex Representante Especial de los Estados Unidos para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.

Entre ellos, han persuadido a gobiernos, donantes y otros a establecer políticas y programas que redujeron el número de niños con retraso del crecimiento a 155 millones en 2017, de 165 millones en 2012, dijeron los organizadores del Premio Mundial de la Alimentación.

Nabarro dijo que una buena nutrición en los primeros mil días desde la concepción hasta el segundo cumpleaños de un niño era "absolutamente clave".

Unos 815 millones de los 7.600 millones de habitantes del mundo pasan hambre a diario, mientras que 2 mil millones tienen sobrepeso u obesidad, según la Organización de Alimentos y Agricultura de Estados Unidos.

Los ganadores fueron honrados en una ceremonia en el Departamento de Agricultura de EE.UU.