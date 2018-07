Musk se disculpa por llamar "pederasta" a rescatista británico

El CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se disculpó por llamar "pederasta" a un buzo británico involucrado en el rescate de los niños en una cueva de Tailandia.

No hubo una reacción pública inmediata por parte del buzo Vern Unsworth a los más recientes tweets de Musk.

El tweet inicial de Musk llamando a Unsworth "pederasta" fue una respuesta a una entrevista televisiva que dio Unsworth. En ella, dijo que los ingenieros de Musk y SpaceX orquestaron una "artimaña de relaciones públicas" al enviar un pequeño submarino para ayudar a los buceadores a rescatar a los 12 jugadores de fútbol tailandeses y su entrenador de una cueva inundada. Unsworth dijo que el submarino, que no se usó, no habría servido de todos modos.

"Mis palabras fueron pronunciadas con ira después de que el señor Unsworth dijera varias falsedades..." Musk tuiteó.

"Sin embargo, sus acciones en mi contra no justifican mis acciones contra él, y por eso ofrezco disculpas al señor Unsworth y a las compañías a las que represento como líder. La culpa es mía y solo mía".

El tweet del domingo de Musk, que luego fue eliminado, había alejado a los inversores de las acciones de Tesla, que cayeron casi un 3 por ciento el lunes, pero se recuperaron un 4,1 por ciento el martes. Unsworth dijo a CNN esta semana que está considerando acciones legales. Él no respondió a las solicitudes de comentarios de The Associated Press.

En sus últimos tweets, Musk dijo que el mini sub fue "creado como un acto de amabilidad y de acuerdo con las especificaciones del líder del equipo de buceo".

Musk tiene 22,3 millones de seguidores y su presencia activa en las redes sociales a veces ha funcionado bien para Tesla. La compañía ha dicho en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission) que no necesita promocionarse porque recibe mucha atención de los medios de comunicación.

Pero el insulto personal le dió a Musk una atención desfavorable en un momento en que Tesla, con un valor de más de $ 52 mil millones, está muy endeudado y lucha por lograr rentabilidad.