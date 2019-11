Música contra la xenofobia en Ecuador

Ensaya la nueva letra de su vida... es que hace 8 meses, él caminó estos senderos de la migración forzada entre Venezuela y Ecuador, obligado a tomar una decisión...dejó sus estudios, a su familia y lo que más le apasionaba.

Integrante-Viola.(¨Yo contaba solamente con un capital de $60 en efectivo solamente, tenía mucho más dinero pero la situación me conllevó a gastar y eso fue un dinero que dije, bueno voy a guardar sesenta dólares que había apartado .¨)

Rescatado en la frontera entre Ecuador y Colombia gracias al Proyecto ¨ Música para el refugio¨ que funciona desde hace 3 años…esta sede se ha transformado en el albergue de los sueños de 90 músicos profesionales, en su mayoría venezolanos. Su director vio en ellos la oportunidad de crecer, integrarse y luchar contra las fronteras impuestas por la xenofobia, desconocidas por la música.

Bite Diego Carneiro. Director Musical.(¨Hoy en día tenemos 70 por ciento de chicos extranjeros, son más de 40 músicos de la orquesta joven su gran mayoría son venezolanos pero también encontramos a mexicanos, colombianos, cubanos a brasileños ¨).

Las notas suenan con fuerza, nuevamente, gracias al proyecto que le permitió retomar el pentagrama, recobrar su instrumento y recibir ayuda económica.

Integrante- Viola (¨Ésta orquesta me abrió la puerta de decirme, ¨quieres tocar y tienes como hacerlo, tienes las ganas de hacerlo, yo no tenía instrumento y me dijeron tome la viola, estudie quiere audicionar, audicione tome, eso fue lo que hicieron ellos¨)

Bajo el lema ¨Instrumentos para la esperanza¨, buscan apoyo y expandirse para reclutar a más jóvenes músicos, en su mayoría migrantes.

Diego Carneiro. Director Musical. .(¨Cuando hablamos de xenofobia encontramos un idioma universal único que es la música y donde la gente siente y vibra de manera…unísono, todos vibran juntos con el mismo ideal, entonces por eso usamos la música¨).

Música, esperanza, migración y futuro…palabras impensables cuando enfrentaron la partida… (pausa)…que hoy aparecen en la letra de una canción, escrita con pasión.