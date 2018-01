Mujeres influyentes de Hollywood dirigen campaña contra el acoso

Más de 300 mujeres influyentes en Hollywood -desde Meryl Streep y Jennifer Lawrence, hasta Emma Thompson y Cate Blanchett- dieron a conocer el lunes una iniciativa para enfrentar el acoso sexual generalizado en los lugares de trabajo, llamando la atención de otras mujeres en trabajos menos glamurosos.

En una carta publicada por el The New York Times, las mujeres del influyente mundo del espectáculo, instan al apoyo y respeto para las trabajadoras con trabajos humildes que las dejan vulnerables y sin voz.

"Instamos fervientemente a los medios que cubren las revelaciones de personas en Hollywood, a pasar el mismo tiempo sacando a la luz las experiencias de personas que trabajan en oficios menos valorados", dijo el grupo de mujeres en su anuncio.

"Para cada mujer empleada en los oficios de la agricultura que ha tenido que rechazar los deseos sexuales de su jefe, cada ama de llaves que ha tratado de escapar de invitaciones no adecuadas, cada mesera abusada por un cliente: estamos con usted. Nosotros la apoyamos ".​



15 millones de dólares



El mes pasado, el director de Ford Motor Company se disculpó con los empleados de dos fábricas en Chicago y prometió cambios, después de una exposición mordaz por parte del The New york Times que incluía el acoso generalizado y el maltrato a las mujeres en las plantas, que datan desde del año 1990.



Entre los pasos específicos anunciados por la campaña 'Time's Up' ha sondo e ha establecido un fondo de defensa legal que, en solo 12 días, ha recaudado $ 13.4 millones para un lograr un total de $ 15 millones de dólares que serían destinados a proporcionar asistencia legal a mujeres y hombres que fueron sexualmente hostigados, agredidos o maltratados en su lugar de trabajo.

Se ha comprometido a impulsar una legislación para fortalecer las leyes sobre acoso y discriminación en el lugar de trabajo.

El grupo insiste en que se debe llevar a más mujeres a puestos de influencia y liderazgo, e insiste en que las mujeres deben tener los mismos beneficios, oportunidades, remuneración y representación.

En cuanto a Hollywood, las mujeres piden "un cambio rápido y efectivo para que la industria del entretenimiento sea un lugar seguro y equitativo para todos".E instaron a todas las mujeres a vestirse de negro en los Golden Globes del domingo como una declaración contra la desigualdad de género y racial, y para crear conciencia sobre los esfuerzos del grupo.​

'Queridas hermanas'

La carta publicada por el The New York Times, que también aparece en la versión en español, inicia con la palabra "Queridas hermanas" en letras grandes y en negrita, y se cierra con las palabras "en solidaridad", con la firma de los nombres de las 300 mujeres.



Varias de las que acusaban a Weinstein, firmaron la cartA, incluidas Ashley Judd, Gwyneth Paltrow y Kate Beckinsale, así como a Salma Hayek, quien denunció malos tratos de Weinstein y lo tildó como - "mi monstruo".

Weinstein ha negado algunas acusaciones en su contra, incluidas las de Hayek sobre que la presionó a estar desnuda en escena de sexo.

Otras de las mujeres prominentes que apoyan la campaña 'Time's Up son las actrices Natalie Portman, America Ferrera, Amy Schumer, Halle Berry, Julianne Moore, Keira Knightley, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Susan Sarandon, Uma Thurman y Viola Davis; la productora Shonda Rhimes; la presidenta de Universal Pictures, Donna Langley; la activista feminista Gloria Steinem; la abogada y exjefe de personal de Michelle Obama Tina Tchen y la copresidenta de Nike Foundation, Maria Eitel.​



