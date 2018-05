Muestra de edredones honra a migrantes muertos

Una poderosa muestra de edredones que recuerdan a los inmigrantes de México y Centroamérica que han muerto en el desierto del sur de Arizona en los últimos 20 años está en exhibición en medio de un intenso debate nacional sobre la política de inmigración de Estados Unidos.

Diecisiete obras del Proyecto de Edredones de Migrantes están colgadas en el Museo del Edredón de Nueva Inglaterra en Lowell, Massachusetts, en una exposición que se extenderá hasta el 15 de julio.

El objetivo es mover el debate sobre inmigración más allá de las estadísticas y las disputas políticas y poner la mira pública en el suplicio de personas reales.

"Mi esperanza es mostrar la enormidad de esta crisis humanitaria", dijo la fundadora del proyecto Jody Ipsen. "No pienso que la gente entiende. Quiero que la gente mire estos edredones y se sienta movida para actuar y apoyar una reforma humanitaria de la inmigración".

El proyecto fue inspirado cuando Ipsen estaba acampando en el desierto en Arizona con un amigo y se encontró con una estación de paso para inmigrantes que había cruzado la frontera. El desierto estaba cubierto con su basura _ botellas, pañales, productos de higiene personal y ropa.

Ipsen inicialmente se sintió horrorizada por la profanación del desierto. Pero también se sintió curiosa. ¿Qué cosa, se preguntó, lleva a la gente a cruzar un desierto peligroso, a merced de contrabandistas de personas, para venir a Estados Unidos?

"Es algo implacable allí en el desierto"", dijo.

Inspirada por el Edredón Memorial del SIDA, Ipsen comenzó a colectar las ropas abandonadas y reclutó a artistas textiles para incorporar las piezas en edredones. Ipsen incluso trabajó en uno.

Ha habido un edredón producido por voluntarios cada año desde el 2000 _ 17 en total.

Aunque cada edredón tiene un diseño diferente y los tamaños varían, hay temas comunes. Todos llevan los nombres de las personas que murieron en el desierto ese año _ o, si el nombre es una persona no era conocido por las autoridades, la palabra "desconocido", en español.

Las muertes registradas van de 122 a 282 por año.

La mayoría de los edredones están cubiertos además con imágenes religiosas y culturales, flores y calaveras. El edredón del 2009-2010 se asemeja a la bandera estadounidense. Los nombres de los inmigrantes que murieron en el desierto están escritos en franjas blancas y en lugar de las estrellas blancas en un fondo azul, la esquina superior izquierda es un camino desierto que desaparece en la distancia bajo un cielo estrellado.

Los edredones tienen una connotación de conforte y calidez para la mayoría de las personas, pero han sido usados en la historia también para expresar ideas políticas y sociales, dijo Nora Burchfield, directora del museo.

Se han creado edredones para el abolicionismo, el movimiento ambiental y, más recientemente, en respuesta a la violencia con armas de fuego.

