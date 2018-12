1 muerto, 45 heridos en accidente de autobús en Arkansas

Un niño murió y al menos otras 45 personas resultaron heridas cuando un autobús que transportaba a un equipo de fútbol juvenil de Tennessee se salió de una rampa de salida interestatal y se volcó antes del amanecer del lunes en el centro de Arkansas, dijeron las autoridades.

El equipo de fútbol de la escuela primaria de Orange Mound Youth Association en el sureste de Memphis había jugado en un torneo en Dallas durante el fin de semana, según la estación de televisión WMC de Memphis. Orange Mound es un vecindario históricamente negro que une a sus equipos de fútbol juvenil, donde los niños se entrenan para ser parte del equipo altamente competitivo de Melrose High School.

"En nombre de toda la gente de Memphis, nuestros corazones y oraciones están con los niños de Orange Mound y sus familias involucradas en el trágico accidente de autobús de esta mañana en Arkansas", dijo el alcalde de Memphis Jim Strickland en un comunicado.

Los equipos deportivos y entrenadores que se creen afiliados a la organización no han devuelto llamadas telefónicas ni correos electrónicos de The Associated Press el lunes por la mañana.

La policía estatal de Arkansas dijo que el autobús se estrelló en la carretera interestatal 30 cerca de Benton, a unos 40 kilómetros (40 millas) al suroeste de Little Rock, mientras viajaba de regreso a Memphis, Tennessee. La policía dijo que la mayoría de los heridos eran niños que fueron trasladados a hospitales en Little Rock y Benton.

No se ha divulgado información sobre la gravedad de las lesiones, y las autoridades no han hablado sobre las causas del accidente que se produjo bajo el manto de la oscuridad. El video en vivo de la escena muestra al autobús muy dañado en su lado en un terraplén cerca de un denso bosque, justo en el recodo de una curva pronunciada en el camino.

La policía dijo que el conductor del autobús estaba siendo interrogado por los soldados.

El Arkansas Children's Hospital en Little Rock dijo que recibió a 24 pacientes luego del choque de la mañana. El hospital dijo que todos los pacientes estaban en condición estable, aunque no se ha divulgado información adicional sobre las lesiones. El hospital dijo que ha establecido un centro familiar para que los padres puedan reunirse con sus hijos. No se ha divulgado información sobre el estado de los pasajeros lesionados que reciben tratamiento en hospitales de otros lugares.

Orange Mound fue creada después de la Guerra Civil por y para los afroamericanos, y los negocios de propiedad negra florecieron allí hasta que la desagregación permitió a los residentes vivir en otros lugares. La desinversión crónica trajo crimen y pobreza generalizados.

Un autobús a toda velocidad lleno de niños de escuela se estrelló en Chattanooga, Tennessee, en noviembre de 2016, dejando seis estudiantes muertos. Los fiscales dijeron que el conductor estaba hablando por teléfono en el momento del accidente. Fue condenado en marzo de este año por seis cargos de homicidio por negligencia criminal, 11 cargos de asalto agravado temerario y siete cargos de asalto.