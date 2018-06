Muere Joe Jackson, padre de Michael Jackson

JACKSON: ABUSO VERBAL Y FISICO

Joe Jackson, el patriarca de una dinastía musical estadounidense que inició a su hijo Michael y sus hermanos The Jackson 5 en el camino hacia el estrellato pero que también abusó verbal y físicamente de ellos, murió a los 89 años.

Jackson sufría de cáncer y había sido hospitalizado la semana pasada.

Joe se separó de Michael mucho antes de la muerte del cantante ocurrida en 2009. También estaba alejado de su esposa, Katherine, y de varios de sus otros hijos, incluida Janet Jackson.

Joe Jackson había intentado carreras como boxeador y guitarrista con poco éxito en la década de 1950.

En 1969, el patriarca firmó un acuerdo con Motown Records, que colocó a los Jackson 5 junto a artistas como The Supremes, Smokey Robinson, Stevie Wonder, The Temptations y Marvin Gaye.

SPIRITS HAVING FLOWN

Barry Gibb, el hermano mayor y último sobreviviente de los Bee Gees, es ahora Sir Barry Gibb después de que el príncipe Carlos lo nombrara esta semana caballero durante una ceremonia en el Palacio Buckingham.

El cantante y compositor de 71 años aprovechó la ocasión para honrar a sus difuntos hermanos, Robin y Maurice.

FIRST OF MAY

Los Bee Gees comenzaron como un trío pop en la década de 1960, antes de alcanzar su apogeo comercial en los 70 con éxitos como "Stayin 'Alive", "How Deep Is Your Love", "Night Fever" y "More Than a Woman", de la banda sonora de la película "Saturday Night Fever".