Muere en Navidad co-creador de "A Charlie Brown Christmas"

LAST CHRISTMAS

Melanie Panayiotou, estilista de 55 años, falleció el día de Navidad.

Era hermana del cantautor George Michael, quien también falleció una Navidad, en 2016, a los 53 años, de fallas cardíacas y hepáticas.

La policía británica determinó que no hubo circunstancias sospechosas en la muerte de Melanie. Su hermana mayor, Yioda, la encontró sin vida en su residencia del norte de Londres.

George Michael les había dejado casi 100 millones de libras esterlinas a ambas hermanas.

George fue muy cercano a Melanie (quien lo acompañó en sus viajes por todo el mundo) en la cúspide su fama antes y después del dúo Wham!

I AM WHAT I AM

Jerry Herman, compositor de “I am what I am”, falleció a los 88 años.

Herman creó la música y letras de clásicos de Broadway como "Hello, Dolly!" y "La Cage aux Folles", (La jaula de las locas), que fueron llevados al cine.

Herman, diagnosticado con VIH en la década de 1980, murió el día después de Navidad, en Miami, de complicaciones pulmonares, según Associated Press.

Herman ganó dos premios Tony y dos premios Grammy. “I am what I am” eventualmente se convirtió en un himno LGBT.

LEE MENDELSON

El hombre que produjo más de 50 especiales de Peanuts incluyendo "A Charlie Brown Christmas" y co-escribió la letra de la canción "Christmas time is here" (o Christmastime) murió en su casa, en Navidad.

Lee Mendelson, de 86 años, falleció después de una larga batalla contra el cáncer.

Mendelson, junto al creador de Peanuts, Charles Schulz, y el músico de San Francisco Vince Guaraldi, formaron un trío de creadores que, durante décadas, de alguna forma nos han ayudado a almacenar recuerdos navideños gracias a sus especiales de Peanuts, incluyendo "It's the Great Pumpkin Charlie Brown", "This is America, Charlie Brown" y " Día de Acción de Gracias a lo Charlie Brown”.

Mendelson también trabajó con Paul Newman, Gene Kelly, Lucille Ball, Bing Crosby, Muhammad Ali, Whoopi Goldberg y Carl Reiner.